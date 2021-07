24. Juli 2021

Dokumentarfilm von Florin Besoiu im Bundesplatz-Kino in Berlin

Der Dokumentarfilm „Neues Leben in alten Mauern“ von Florin Besoiu wird am Samstag, den 24. Juli, um 15.30 Uhr im Bundesplatz-Kino, Bundesplatz 14 in Berlin gezeigt. Der Eintritt beträgt 6 Euro.

Die Kulturreferentin für Siebenbürgen Dr. Heinke Fabritius im Gespräch mit den Filmemacher Florin Besoiu nach der Vorführung des Films in Heilbronn. Foto: Jürgen Binder Die Evangelische Kirche A. B. in Rumänien steht seit der Massenauswanderung der Siebenbürger Sachsen Anfang der 90er Jahre vor einer Jahrhundertaufgabe: die Kirchenburgen und Kirchen vor dem Verfall zu retten. Die über 160 Kirchenburgen und rund 100 Kirchen sind einzigartige Baudenkmäler in Europa, deren Erhalt und Pflege für viele Menschen zur höchsten Pflicht und Aufgabe geworden ist. Florin Besoiu, den das Berliner Publikum bereits 2019 seit der Deutschlandpremiere seines erfolgreichen Dokumentarfilms „Zuwanderung nach Siebenbürgen“ kennt, widmet seinen neuen Film „Neues Leben in alten Mauern“ (Rumänien 2020) dem Kulturerbe der Siebenbürger Sachsen. Wir lernen Menschen kennen, die Mittel und Wege finden, um die mittelalterlichen Bauwerke zu sanieren, sie für Gottesdienste, aber auch für Festivals und andere kulturelle Veranstaltungen zugänglich zu machen.



Der Regisseur ist bei der Filmvorführung anwesend und beantwortet Publikumsfragen. Moderation: Dr. Ingeborg Szöllösi, Südosteuropa-Referentin des Deutschen Kulturforums östliches Europa. Weitere Infos auf der Internetseite:



Es wird allen Interessierten empfohlen, Kinokarten online oder telefonisch beim Bundesplatz-Kino ( Die Evangelische Kirche A. B. in Rumänien steht seit der Massenauswanderung der Siebenbürger Sachsen Anfang der 90er Jahre vor einer Jahrhundertaufgabe: die Kirchenburgen und Kirchen vor dem Verfall zu retten. Die über 160 Kirchenburgen und rund 100 Kirchen sind einzigartige Baudenkmäler in Europa, deren Erhalt und Pflege für viele Menschen zur höchsten Pflicht und Aufgabe geworden ist. Florin Besoiu, den das Berliner Publikum bereits 2019 seit der Deutschlandpremiere seines erfolgreichen Dokumentarfilms „Zuwanderung nach Siebenbürgen“ kennt, widmet seinen neuen Film „Neues Leben in alten Mauern“ (Rumänien 2020) dem Kulturerbe der Siebenbürger Sachsen. Wir lernen Menschen kennen, die Mittel und Wege finden, um die mittelalterlichen Bauwerke zu sanieren, sie für Gottesdienste, aber auch für Festivals und andere kulturelle Veranstaltungen zugänglich zu machen.Der Regisseur ist bei der Filmvorführung anwesend und beantwortet Publikumsfragen. Moderation: Dr. Ingeborg Szöllösi, Südosteuropa-Referentin des Deutschen Kulturforums östliches Europa. Weitere Infos auf der Internetseite: https://kulturforum.info/de/termine-main-menu/veranstaltungen/1023743-neues-leben-in-alten-mauern . Ein Projekt des Deutschen Kulturforums östliches Europa, Potsdam, in Zusammenarbeit mit dem Bundesplatz-Kino, Berlin.Es wird allen Interessierten empfohlen, Kinokarten online oder telefonisch beim Bundesplatz-Kino ( http://www.bundesplatz-kino.de ) zu reservieren und 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung abzuholen. Es gelten die Corona-Bestimmungen des Kinos.

Schlagwörter: Berlin, Filmvorführung, Siebenbürgen, Deutsches Kulturforum östliches Europa

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.