Ausschreibung: Georg Dehio-Buchpreis 2022

2022 wird der Georg Dehio-Buchpreis zum zehnten Mal vergeben. Mit dieser von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien dotierten Auszeichnung ehrt das Deutsche Kulturforum östliches Europa Autorinnen und Autoren, die sich in ihren Werken fundiert und differenziert mit den Traditionen und Interferenzen deutscher Kultur und Geschichte im östlichen Europa ausein­andersetzen.

Der Georg Dehio-Buchpreis ist in einen Hauptpreis und einen Förderpreis (Gesamtsumme 10.000 Euro) unterteilt. Der Hauptpreis würdigt das literarische oder publizistische Gesamt- und Lebenswerk eines Autors oder einer Autorin. Mit dem Förderpreis, der besonders für jüngere Autoren vorgesehen ist, wird eine herausragende Publikation, auch wissenschaftlichen Charakters, prämiert.Das Deutsche Kulturforum nimmt Vorschläge von Institutionen und Organisationen sowie von Verlagen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Kritikerinnen und Kritikern im In- und Ausland entgegen. Eigenbewerbungen sind nicht zulässig. Details zu den Vergaberichtlinien stehen online auf www.kulturforum.info Dem Vorschlag sind folgende Unterlagen beizufügen:• Begründung des Vorschlags;• bio-bibliographische Angaben zum Vorschlag;• Verlagsausgabe oder Kopie der vorgeschlagenen Publikationen (je acht Exemplare).Vorschläge könnenan folgende Adresse eingesandt werden – gern in elektronischer Form: Deutsches Kulturforum östliches Europa, Dr. Klaus Harer, Berliner Straße 135, Haus K1, 14467 Potsdam; E-Mail: harer[ät]kulturforum.info.Über die Vergabe des Preises entscheidet eine unabhängige Jury aus Wissenschaft, Publizistik und Kritik. Die Bewerbungsunterlagen können nicht zurückgesandt werden. Die Entscheidung der Jury wird im Fall der Absage nicht begründet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die feierliche Preisverleihung findet im Herbst 2022 statt.