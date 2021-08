Der Schriftsteller und Dichter Franz Hodjak in der Reihe „Lebendige Worte“ (XVIII)

Franz Hodjak, geb. 1944 in Hermannstadt, Rumänien. Abitur, Militärdienst, Hilfsarbeiter. Studium der Germanistik und Rumänistik in Klausenburg, Rumänien. 1970-1992 Lektor für deutschsprachige Bücher im Dacia Verlag. Klausenburg. 1992 Übersiedlung nach Deutschland. Lebt als freier Schriftsteller in Usingen im Taunus.

Franz Hodjak bei einer Lesung in Dinkelsbühl 2013. Foto: Konrad Klein

Grenzgebiet

Im Ungefähren

Kleine Tour

Abguss

Biergarten

Pechvogel

Entschleunigung

Griechischer Wein

Mainufer

Aphorismen

Zuletzt erschienen u.a.: Siebenbürgische Sprechübung. Gedichte, Suhrkamp, Frankfurt a.M 1990; Zahltag, Erzählungen, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1991; Franz, Geschichtensammler, Monodrama, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1992; Landverlust, Gedichte, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1993; Grenzsteine. Roman, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1995; Ankunft Konjunktiv. Gedichte, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1997; Der Sängerstreit, Roman, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2000; Ein Koffer voll Sand, Roman, Suhrkamp. Frankfurt a.M. 2003; Was wäre schon ein Unglück ohne Worte. Aphorismen, Notate. Edition Erata. Leipziger Literaturverlag. Leipzig 2006; Die Faszination eines Tages, den es nicht gibt, Gedichte. Edition Die 1000, Verlag Ralf Liebe, Weilerswist 2008; Der Gedanke, mich selbst zu entführen, bot sich an, Gedichte, Verlag SchumacherGebler, Dresden 2013; Der. der wir sein möchten, ist schon vergeben, Aphorismen, Notate & ein Essay, litblickin-Verlag, Fernwald 2013; Das Ende wird Nabucco heißen, Erzählungen, Leipziger Literaturverlag, Leipzig 2014; Der, an den wir uns erinnern, waren wir nie, Aphorismen, edition petit, Verlag SchumacherGebler. Dresden 2017.Preise und Stipendien u.a.: 1990 Preis des Landes Kärnten beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb; 1991 Ehrengabe zum Andreas-Gryphius-Preis; Förderpreis des Kulturkreises im BDI; 1995 Stadtschreiber in Minden; 1996 Nikolaus-Lenau-Preis; 1997 Heinrich-Heine-Stipendium in Lüneburg; 1998 Hermann-Hesse-Stipendium; 1999 Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung; 2000 Künstler­stipendium in Schreyahn; 2002 Stadtschreiber in Dresden; 2005 Kester-Haeusler-Ehrengabe der Schillerstiftung; 2006 Förderstipendium des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst; 2007 Stipendium im Herrenhaus Edenkoben; Siebenbürgisch-Sächsischer Kulturpreis; 2015 Literaturpreis der 3. Internationalen Buchmesse in Klausenburg.Die Gedichte und Aphorismen entstanden 2020/2021 und werden hier erstmals veröffentlicht.In Ruhe einmal im Kreis gehen underwägen, welchen Ausweg man nimmt. Bisdann kann man Gedichte lesen, die Spracheder Hummeln lernen oder gegen die ­Abschaffungdes Vertrauens protestieren. Gern würde manauch etwas Neues beginnen, wenn manwüsste. wie es endet. Kreuzfahrten sind immerbeliebter, ebenso Kurzbiographienin Form von Tatoos. Verbotsschilderwerden aufgestellt, um in die Irre zu führen. Manschwört wieder auf Kneippkuren, sucht denTraumpartner, macht Yoga, um zu retten, wasnoch zu retten ist. So wie die Zukunft heute aussieht,sieht sie nur heute aus. Dass hier eine Grenzeverschwunden ist, sieht man. Dass hiereine Grenze war, sieht man nicht.Einmal wäre ich fast angekommen, doch imletzten Augenblick rettete michder Zufall. Seither weiß ich, was ich will, und ichwill nur, was ich weiß. Am Morgen magich es gemütlich, mich stört nur, dass meine Freiheitso unpersönlich ist. Ich lese gern auf Parkbänken,und wenn ich in Cafés sitze, verstärkt sichder Eindruck, die Leute sind nur gesellig, weil sieeinsam sind. Von dem, was mich nichtenttäuscht, bin ich überrascht. Auflangen Spaziergängen habe ich genügendZeit, über das Hoffen nachzudenken und darüber,wie weit das Hoffen mich bringt. Ich vertrauenur mir selbst, und was ich sehe, kommtmir verdächtig vor. Transparenzgäbe es nur, wenn es einen Tag der offenen Hintertürgäbe. Steige ich in eine U-Bahn, versucheich, den zu erkennen, der mich aus dem Fenster mitmeinen Augen anblickt. Meine Vernunft möchtelieber halbe Sachen ganz machen, meine innere Stimmelieber ganze Sachen halb. In der Eileder Passanten steckt viel Unruhe, manchmalauch Liebe, und meist verpasst man das Glück, nichtweil man zu spät kommt, sondern zu früh. Niemandlächelt, um sich selbst zu gefallen, mansetzt auf Gegenseitigkeit. In allem,was verschwindet, glaube ich, steckt schon etwasEwigkeit, und nachts, wenn ich nicht schlafenkann, habe ich das Gefühl, ichsei bloß provisorisch der, der ich bin.Mit dem Fahrrad durch den Morgen.Das frühe Licht weitet den Blick,die veränderte Sicht verändertden Morgen. Man teiltden Frieden mit den Nachtschwärmern,den Segelfliegern, dem Kiebitzim Ried. Noch ist die Stilleüberall anders, am alten Wasserturmanders als im Weinberg, im Weinberganders als in der Schlossruine. Auchdie Schattenspiele setzenandere Akzente. Die Bierfabrik stammtnoch aus der Zeit, als selbstTote zum Klassenfeind gehörten. Aufeiner Bank Ruhe finden, den Schmetterlingenzusehen. Versucht man, an angenehme Dingezu denken, fallen einemnur unangenehme Dinge ein, und der Morgenzieht sich hin, als müsste allesvon neuem beginnen, um anders zu ­enden.Erwartungen verhalten sich leise, um nicht dasabzuschrecken, was kommen soll. Die Ungeduldwächst im Winter, die Zuversicht zählt die Tage,bis es beginnt. Was? Reste von Disteln ­lockenStieglitze an, man hat Gefallen an so vielEmsigkeit. Großmutter meinte, es bringe Glück,in die Scheiße von Schutzengeln zu treten. Daswar noch zur Zeit, als man Wien ­zutraute, diealte Welt zu retten. Wir werden kleiner, nurunsere Ungeduld wird größer. Nach langem Wartenfällt es leichter, Entscheidungen zu treffen, undjeder kann mit mehr Nachsicht rechnen, wenn ernicht eigene, sondern die Fehler der ­anderenmacht. Man sitzt in Cafés, liest Zeitung oderbeobachtet die Gäste, die im Café sitzen und Zeitunglesen. Man lässt sich verwöhnen, in Gremienwählen, auch die kleinen Eitelkeiten werden einmalgroß. In den Vorgärten lächeln die Gartenzwergewie auf Fotos, man liebt das Komplizierte, daseinfach zu machen ist, und wochentags lebt manein Leben aus zweiter Hand. Mal zieht manVorteile uns dem heillosen Durcheinander, malaus der einfallslosen Ordnung. Erfolge reichennicht, es müssen Siege her. Das ist mander Nachwelt schuldig. Ansonsten läuft alleswie geschmiert, nur die Sprache klemmt.Manchmal kommt der Frühlingmit der Kutsche, das führtzu Verspätungen,Ausfällen, Pannen. Man flaniertdurch den Schlosspark, denktan Hölderlin, wähltden Vogel des Jahres. Esöffnet der Biergarten,und auf einem Balkon winktein Kind, in der Hoffnung, jemandwinkt zurück. Man suchteine Bank in der Sonne, wodie Phantasie üppigergedeiht. Bald blühenGinster, Oleander,Schlehdorn. Die Freiheitplatzt aus allen Nähten. Das Glücklockt Zuschauer an, das UnglückGaffer. Auch Gott bekommtdie Wohnungsnotzu spüren. Er wohnt in immerweniger Menschen.Niemand sollte die Hoffnungaufgeben, dass es außer ihm noch etwasgibt. Man paddelt, machtden Pilotenschein, fordert das Abenteuerheraus, und wer den Jakobsweggeht, hofft, mehr über sich zu erfahren. Esgibt viel Leere, die gefülltwerden will. Die Feldlerche stehtauf der roten Liste, der Kiebitz.der Stieglitz, nur der Pechvogel nicht. Dasberüchtigte Licht am Endedes Tunnels hat längst die Symbolkraftverloren, und wer einem Machtverleiht, lehrt einen das Fürchten. Manerwägt. Man will nicht nur finden, wasman nicht sucht. Man istvom Glauben enttäuscht und kämpftwieder. Ab und zu bittendie Nutzholzplantagen um eine zweiteChance, wieder Wald zu sein. DieSommer sind länger, es wirdauch nachts gearbeitet, und die Flüchtlingesind eine beliebte Schmuggelware. Kommteinem alles zu vertraut vor, ist es Zeit,zu gehen. Vielleicht kommt man zurück,vielleicht auch nicht. Den Kopf kann man zehnmalverlieren, das Gesichtnur einmal, und die Freiheitist dann perfekt, wenn es nicht mehrmöglich ist, für sie zu sterben.Irgendwann, besonders an Sonntagen,spielt die Uhr keine Rolle mehr, die Zeitführt nicht mehr Regie. Man steht ­erleichtertauf, weil man tun kann, was niemandvon einem erwartet. Man schaltet das Handyaus, denkt an Gelegenheiten, die manleichtfertig verpasst hat. Etwas zu ­bedauern,wäre jetzt das Falsche. Es ist, wie es ist,und was außergewöhnlich ist, passiert immerwoanders. Man könnte ans Schwarze Meer,nach Lyon oder nach Wien fliegen, woman einst junge Galgenvögel fütterte und altePechvögel stets mitfraßen. Will man die Freiheitspüren, hört man Vivaldi. Das erinnert an Zeiten,als es selbst unter den Verfolgten Mitläufergab. Man wartet ab oder drängt sich vor.und immer muss man auch das, was mannicht tragen kann, mitnehmen, wennman geht. Der Winter wird trockner,die Welt komfortabler. Abends beim Bierdrängen sich Fragen auf, für deren ­Beantwortungein langes Leben erforderlichist. Die Voraussetzungen, um an etwaszu glauben, ist die Hoffnung, dass esüberhaupt existiert. Was führt weiter, wasnicht? Jeder nimmt sein letztes Wortmit ins Grab.Im Mai erreicht die Hoffnung den Zenit.Man geht durch enge Gassen,die belebt sind wie einst der Olymp.Zeus wohnt nun um die Eckeund ist Yogalehrer.Die großen Seeschlachten sind vorbei,der kleine Frieden ist das bessere ­Geschäft.Die Kirchen sind noch geschlossen,der Geldautomat erteilt den Segen. Werkennt nicht die Zeiten, als es nur Verfolgte gabund Verfolger? Die Kindheitist zu Ende, wenn mansich zu erinnern beginnt. Immermuss man von neuem lernen, mit demumzugehen, was man nicht hat.Im Wald Spaziergänger. Die Neugiergeht auf die Suche, die Hoffnung sucht mit. AmMainufer campen Kormorane mit Angelschein,Verliebte genießen die wenigen Augenblickeder Gewissheit. Sonntags geht man zur Beichte,bei der ein Gewissendas andere wäscht. Das erinnert an Herbststürme,die alles mitnehmen, was sienicht brauchen. Die Sprache fusioniertmit dem Amerikanischen, die Stadt ist ein heißesPflaster von Verordnungen. Mit den Distelnam Ufer ist auch der Stieglitzverschwunden. Man sucht die Stille. Man fliehtvor der Stille. Und ohne Liebe ist alles,was man tut. ein Irrtum.Endlos ist nur, was nie beginnt.Viele Frauen wollen weitaus mehr als nur Emanzipation. Sie wollen auch die Gleichstellung mit dem Mann.Lächeln: einer der ältesten Werbespots.Für Gefangene ist der Himmel nicht so wichtig wie das Fenster, durch den sie den Himmel sehen.Der Weg sei das Ziel, ist das Credo derer, die jede Orientierung verloren haben.Es ist nicht schlimm, wenn man sich verzählt; schlimm ist nur, wenn man sich verrechnet.Die Tür zur Zukunft hat kein Schlüsselloch.Seine Tierliebe gilt vor allem den Schmetterlingen im Bauch und dem inneren Schweinehund.Willst du deinen Nächsten ärgern, musst du ihn mehr lieben, als er ertragen kann.Erst indem wir den Tieren menschliche Eigenschaften andichten, werden sie zu Bestien.Wer droht, will anderen die Angst einjagen, die er selber hat.Ideale haben vor allem Menschen, ­denen es an guten Ideen mangelt.Nur mein Wille ist frei, ich bin an ihn gebunden.Es gibt Leute, die nicht einmal so viel Geld haben, um arm zu sein.Zumindest diese Begabung hat jeder, nämlich aus einem lösbaren ein unlös­bares Problem zu machen.Wer einmal eine Lüge strickt, wird mit dem Stricken nicht mehr aufhören können.Beim Heimzahlen wird am wenigsten gespart.Dialekt ist ein Mikroskop, Hochsprache ein Fernglas. Fremdsprachen sind Teleskope.Es gibt Leute, die verschlafen alle wichtigen Termine. Vor allem das böse Erwachen.Das Schmiergeld als Parallelwährung wird immer beliebter.Dass Frauen etwa zehnmal mehr ­reden als Männer, liegt allein daran, dass sie den Männern alles zehnmal sagen müssen.Wer gar nichts macht, ist einsame Spitze und muss nicht befürchten, von jemandem überholt zu werden, der noch mehr gar nichts macht.Idealisten wollen die Welt verändern. Sich aber nicht.Ein Geheimnis ist etwas, von dem jeder weiß, dass niemand es kennt.Der, der umkehrt, hat mehr begriffen als die, die weitergehen.Leute, die sich nichts zu sagen haben, reden unverkrampfter miteinander.Nur als jemand, der zu allem fähig ist, ist der Mensch unersetzbar.Er baut Luftschlösser. Mieter finden sich genug.Der wichtigste Weg in jedem Verkehrsnetz ist der Weg zu uns selbst.Wer ständig von sich redet, riskiert, dass zu viele merken, wie wenig er sich kennt.Der Arzt sagt, was man tun soll, um länger zu leben; was man mit der Zeit anfangen soll, die man dann länger lebt, sagt er nicht.Jede Freude, die kleiner ist als die Vorfreude, ist eine Enttäuschung.Selbstkritik: Mit den Mitteln der Opposition gegen sich vorgehen.