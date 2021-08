Das Abschlusskonzert der 35. Musikwoche Löwenstein findet am Samstag, dem 21. August, 18.00 Uhr, in der Kilianskirche Heilbronn statt. Auf dem Programm stehen Werke der Kronstädter Komponisten Paul Richter (1875-1950) und Gregorius Ostermayer (1530-1572) sowie von Béla Bartók (1881-1945) und dem Hermannstädter Komponisten Johann Knall (†1794).

Abschlusskonzert der Musikwoche Löwenstein 2019 in der Kilianskirche Heilbronn. Foto: Ulrich Hörwick

Von Richter erklingt der 2. Satz aus der 5. Sinfonie D-Dur op. 106, von Ostermayer die fünfstimmige Chormotette „Si bona suscepimus“, von Johann Knall ein Dictum, also eine siebenbürgische Form der Kantate, für Pfingsten, und von Bartók sind die Rumänischen Tänze, dargeboten von Chor und Orchester der Musikwoche. Zudem treten der Jugendchor und die Blechbläser der Musikwoche auf. Die Gesamtleitung haben der Kronstädter Stadtkantor Steffen Schlandt und Kantorin Andrea Kulin aus Bietigheim-Bissingen, der Jugendchor wird vom Musikpädagogen Christian Turck geleitet, das Blechbläserensemble vom Posaunisten Jörn Wegmann. Alle Werke werden von Teilnehmern und Dozenten im Rahmen der traditionsreichen Musikwoche erarbeitet, die aufgrund der Corona-Pandemie vom üblichen Termin nach Ostern auf die Woche vomverschoben wurde. 2020 musste die bereits geplante Musikwoche gänzlich ausfallen.An der Musikwoche in der Evangelischen Tagungsstätte Löwenstein nahe Weinsberg nehmen jährlich zwischen 90 und 130 begeisterte Laienmusikerinnen und -musiker allen Alters teil, die unter Anleitung erfahrener Dozenten vor allem Musik von deutschen Komponisten aus Südosteuropa erarbeiten und aufführen. Die reiche Musikkultur dieser Region ist in Deutschland nur wenig bekannt. Weit über 100 Werke, die in den vergangenen Jahrzehnten in Archiven ausgegraben, für die Praxis eingerichtet und während der Musikwoche aufgeführt wurden, machen jedoch deutlich, dass es sich lohnt, diese Musik zu entdecken.Konzertbesucherinnen und -besucher müssen vollständig gegen das Coronavirus geimpft, genesen oder einen tagesaktuellen offiziellen negativen Schnelltest vorweisen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.