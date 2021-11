Rumänische Hinterglasikonen in Rheinbach

Die Ausstellung „Zerbrechliche Heilige“, die rumänische Hinterglasikonen aus der Sammlung des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim zeigt, wird am Samstag, 13. November, um 17.00 Uhr im Glasmuseum Rheinbach eröffnet.

Die vorweihnachtliche Ausstellung war bereits vor einem Jahr geplant und musste wegen des Corona-Lockdowns abgesagt werden. Nun nimmt das Glasmuseum einen neuen Anlauf und zeigt eine repräsentative Auswahl farbenprächtiger Hinterglasikonen der orthodoxen Rumänen Siebenbürgens aus der Kollektion des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim, die alle bekannten Herstellungszentren abdeckt. „Neben Szenen aus der Bibel und Darstellungen von Christus und der Gottesmutter sind vor allem Heilige zu sehen, denen die bäuerliche Bevölkerung besondere Verehrung entgegenbrachte. Diese Bilder sollten die Menschen vor Gefahren und Krankheiten schützen. Besonders beliebt war bei den Rumänen zum Beispiel der heilige Nikolaus, der Schutzpatron der Kinder, aber auch der heilige Georg als Drachentöter und Retter der Königstochter oder der heilige Elias, der Mensch und Ernte vor Blitzschlag bewahrte“, heißt es in der Einladung Zur Eröffnung begrüßt der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Rheinbach, Karlheinz Kerstolt, der Generalkonsul von Rumänien in Bonn, Valentin Florică, ist für ein Grußwort angefragt. In die Ausstellung einführen wird Dr. Ruth Fabritius, Leiterin des Glasmuseums, für die musikalische Umrahmung sorgt der Chor der rumänisch-orthodoxen Kirchengemeinde Bonn mit traditionellen rumänischen Weihnachtsliedern. Die Schau läuftim Glasmuseum Rheinbach, Himmeroder Wall 6, 53359 Rheinbach; im Museumsshop werden siebenbürgische Hinterglasikonen aus dem Kloster Brâncoveanu verkauft. Aktuelle Infos auf www.glasmuseum-rheinbach.de