Der Hermannstädter Lyriker Emil Hurezeanu in der Reihe „Lebendige Worte“ (XXIII)

Emil Hurezeanu, geboren 1955 in Hermannstadt, ist ein rumänischer Autor, Publizist und Politologe. Seit dem 3. Juni 2021 ist er Botschafter Rumäniens in Wien, nachdem er sechs Jahre als Botschafter in Berlin gewirkt hat. Neben seiner Tätigkeit als Journalist, Produzent und Moderator war er auch Herausgeber der Tageszeitung România Liberă in Bukarest sowie Intendant des TV-Senders Digi 24. Seine Auszeichnungen reichen von der Ehrenbürgerschaft der Stadt Hermannstadt/Sibiu (1998) über den Nationalen Verdienstorden im Rang eines Kommandeurs (2002), das Andrei-Şaguna-Kreuz der Metropolie Siebenbürgens (2013), den Orden „Glaube und Tugend“ im Rang eines Ritters der Nationalen Großloge Rumäniens (2014) und den Orden „Krone Rumäniens“ im Rang eines Ritters, überreicht von König Mihai I. (2015), bis hin zum Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (2021). Er veröffentlichte u.a. „Lecţia de anatomie“ (Die Anatomiestunde) 1979, „Ultimele, primele“ (Die Ersten, die Letzten) 1994, „Între câine și lup“ (Zwischen Hund und Wolf) 1996, „Cutia Neagră“ (Die Black Box) 1997.

Emil Hurezeanu, Selbstporträt (2021)

„Selbst wenn ihr sterbt, werdet ihr leben“

Gedicht mit Brodsky

Selbstporträt

Ein Traum von der jenseitigen Welt

Addenda zu nichts

Boumy

Zu ihrer Erinnerung: Jacqueline du Pré, Ginger Rogers, Joseph BrodskyUnlängst hat man mir gesagt, ich sei noch Dichter und hätteWeil ich das bin, auch Rechte, nicht nur Pflichten.Da waren ein paar in Uniform bei der postbourgeoisen ZusammenkunftUnd Karyatiden, nachgemacht gegen Ende dieses Jahrhunderts.Europamüde.Ermüdet von Europa und der Wiederkehr des ersten Jahrzehnts des JahrhundertsMit seiner Angst vor der Gewissheit des Lichtes aus der Tiefe.Ich war also in Hermannstadt und las in jenem HotelWo die Securitate das Gewandt des Kaisers übertüncht hatEin Buch über Triest.Die dort hatten auch ihre Probleme: Svevo, Saba, Joyce und der Allersympathischste,Der Anonymus Julius Kugy (1858-1944) – Händler, Musikwissenschaftler,Bergsteiger und Dichter (was kann sich der Mensch sonst noch wünschen vor dem Tod?)Dieser hat meine Kindheit geschildert, obwohl er die Julischen AlpenOffen zum Meer hin, vor der Tür hatteIch hingegen nichts als Pelzmützen und SchafeMitten unter Siebenbürger Sachsen – Angelsachsen wären genial gewesen, meint Cioran –Brav und ohne Meer.Dieser Julius schreibt:„Sowohl der Sonne Wärme, Licht und Glanz als auch dieSeelenzärtlichkeit hat sich über all das ergossen.“Ich glaube nicht, dass in diesen Zeilen über einen TeilUnseres Lebens die Rede ist.Dieses hat sich im Übrigen in den Transsilvanischen Alpen ausgetobt.Und dann sie, selbst in Hermannstadt, wie in Triest, mit Zwillingsseelen:Deutsch und walachisch, von Merkur eher überschattet denn von Apollo.Aber mit Gemüseläden, beachtlicher als die Kammerkonzerte.Antiquariaten, überquellend vor SchafskäseUnd einem Kleinhirn gleich einem Dickdarm.Unter ihnen bei einer Versammlung im historischen Astra(saa)lFiel mir ein, dass einen oder zwei Tage zuvorDie Nachricht vom Tod Joseph BrodskysÜber den ich vor einiger Zeit ein Gedicht komponiert habeMich ebenso gleichgültig gelassen hatte wie die NachrichtVom Tod der Jacqueline du Pré.Letztere war Cellistin, Engländerin mit SommersprossenVor längerer Zeit dahingerafft von Multipler Sklerose.Das Summen des Cellos hat in ihrem FallDen Schmetterling geweckt, von dem es heißt, er verlagere mit einem FlügelschlagSanft das Bing zum Bang hin – und störe natürlich das Zentralnervensystem.Jacqueline du Pré habe ich dann im Film gesehen, mitten unter DirigentenUnd eine cellospielende Kusine aus der französischen Verwandtschaft des Kindes JoachimHat zu mir gesagt, ohne sie hat das Cello einen verschatteten Blick.Ich habe mich schleunigst über Joseph Brodskys Tod hinweggesetztSchneller noch als über die Erinnerung an den Tag am Meer mit ihm und seiner GeliebtenÜber den ich einst geschrieben habe.Beim Blättern in einer Schweizer Zeitschrift bin ich auf eine andere Meeresepisode mit ihmVon jemand anderem gestoßen. Wenn jemand stirbt, werden oft Meeresszenen geschildertSo wie das laut gesprochene Gebet irgendwie den Chor nach sich zieht.Vielleicht aber auch, weil unsere Erinnerungen vom Meer und den MenschleinDas Erfassen, sofort und auf der Stelle, von jemandes Tod übertönen.Mit Ginger Rogers habe ich nicht getanzt, mir nicht geschrieben, nichts Verrücktes gemacht.Sie kommt hier nur gleichsam als Auftakt zum EinsatzAls ein Ton, als ein Step der Toten, die mit dem Absatz aufstampftWorauf alle Spiritisten zittern vor Furcht.Ginger Rogers – eine Zeitlang habe ich gedacht, das wäre ein Mann (die hatten auchAlle blasse Stimmen in den Filmen mit den Toten der 30er Jahre)Sie ist verblichen, indem sie mit dem FußMit der Stiefelspitze leicht gegen den Cellokasten stieß.Das unfreiwillige Schauspiel dieser TodeDie für mich binnen einer Woche zusammenkamenHat sich, was mich betrifft, vollzogen, als ichIn das deutsche Bundesland mit Maske kam.Hier veranstalteten sie gerade einen realen Boxkampf unter dem Motto„Power & Glory: die Pflicht der Gentlemen“.Vor dem Boxen sang José Carreras nur so viel:„Amore perduto“. Eine Arie ohne Gegenstand.Das war gleichsam ihr RequiemDer angespannten Muskeln meiner verlassenen StädteDer Doppelseele der beiden angelsächsischen MädchenMit einem Fortsatz aus Klängen und ZärtlichkeitDes namenlosen russischen DichtersErstickt von der Birke ohne Wald.Kommt zurück, ihr Grasmücken, ihr LeuchtkäferchenIch lasse euch nie mehr alleinBleibt bei mir, ihr müden Stirnen des letzten und des ersten JahrzehntsEiderdaunen, verstreut auf dem Balkon zum MeerEuch ins Kissen zurückzubringenIn die Wärme meiner GedankenIst das oberste Ziel der Klebstoffschnüffler im Himmel.„Selbst wenn ihr sterbt, werdet ihr leben“(România literară, Bukarest, 13.-19. Mai 1996)Das ist ein russischer Dichter aus Leningrad.Die Kultur, das Leid und die Überbleibsel einer HoffnungDie er diskret mit sich in die andere Welt nahmWo die Trauer englisch und die Fröhlichkeit sächsisch istHaben ihn überzeugt, dass Leningrad nicht einmal das ehemalige Petrograd ist.Und auch nicht der Tod und nicht die AuferstehungSondern ihr Ästuar.Vielleicht eine Kuppel des gnadenarmen LebensDas seine Schritte in die Irre ans Ende der verweinten Welt gelenkt hat.Jetzt, nach Jahren gelehrten RuhmesMit einem Echo in den lorbeerumrankten GängenHat der Dichter aus Leningrad ein Haus mit Veranda zum OzeanWie Tschechows Homunculi es nur im Traum hatten.Die Erinnerung an eine Freundin – mit Namen, Vaternamen und Vornamen –Ist zwar intakt geblieben im amerikanischen Getöse –– das gesteht er selbst in dem Gedicht Meeresbrise,welches er an diesem Abend aus dem Russischen ins Englische übersetzt hat –Verstört ihn nicht mehr.Sie blüht nicht mehr.Um aber ein Leben zu vergessen – und jetzt zitiere ich den Dichter –Braucht ein Mann mindestens noch ein Leben.So war das bei ihm.Das ist ein Dichter aus Leningrad, dem ehemaligen Petrograd.Nur seine Freundin und ich haben ihn noch nicht vergessen.1991Wie oft kehrt er zurück zu dieser ArtSich zu erinnern:Die Schwellung des Augenblicks und des grünen kanadischen LaubfroschsDie einzigen Einheiten, die gefrieren können und dabei doch am Leben bleibenUm von vorne zu beginnen, als wäre nichts gewesen.Er hat eine gewisse Unrast bei der BestandsaufnahmeDer intimen Gegenstände des TestamentsUnd eine gewisse Lust am Flehen, wenn nichts mehr zu machen ist.Wie eine Krise – im griechischen Sinn der Unterscheidung –Ist die Dichtung des Herrn die einzige GebrauchsanweisungDie vollkommene Epilepsie, der unweigerliche KurzschlussSeiner Wesensstörung.So wählt er einen besseren Weg nach vorn ins Unglück.Er hat keine Ahnung von der Entwicklung der Gattung als solcherVon der literarischen Bewegung an sich.Auf die Frage, die kalt in den Duschräumen gestellt wird:„Stehst du auf der Seite der Affen oder der Engel?“Hat er stets nur eine einzige Antwort:„Wieso seid ihr verstörtUnd wieso kommenSolche Gedanken aufIn euren Herzen?“Dann windet er sich und zählt aufDie Plastikspielsachen, die auf dem Rasen geblieben sindUnd sich im ersten Schnee am Morgen wiederfindenWie Splitter von dem Nordmeteoriten der Kindheit.Er ist nicht zufrieden, er ist nicht glücklichSondern ständig umgeben von SchattenWie die Hände der Mütter und der GeliebtenAuf den Schultern der Männer, die ins Grab gesenkt worden sind, unter die PlatteIm alten Griechenland.„Weint nicht, er ist nicht gestorben, sondern schläft.“Sagte da der PinguinWobei seine metaphysische KopieHeiter die Witterung des Öltankers aufnahm.(Zuerst erschienen in der Zeitschrift Vatra, Neumarkt am Mieresch / Târgu Mureş, Nr. 5, Mai 1996)Jene wiederkehrenden Gedanken, die den Träumen des Vaterlandskrüppels ähnelten.Ich war in Hermannstadt mit MutterAllerdings an je verschiedenen Orten.Es war eine Fahrt in der Kindheit mit dem Bus – wobei ich in jener Kindheit dasMuster des Erwachsenseins wiederholte: Pendeln vom Bahnhof zum Friedhof mit festen und Bedarfshaltestellen –Ich weiß, dass ich in praller Sonne auf eine abfallende Straße gelangteIrgendwie parallel zum Hunsrück.Obwohl ich genau wusste, wo ich mich befand, wusste ich nicht mehrWelcher Weg wohin führt. Aus der Ratlosigkeit wurde Angst.Es folgte bitteres Weinen.Als mir am Morgen das Weinen einfielWar das Weinen wieder sehr nah.Ebenfalls mit Mutter ging ich dann in die Stadt der kleinen Plätze.Sonnig und prächtig sah sie aus, wie nur Amsterdam in der Erinnerung oderMontepulciano am Morgen oderWasserburg am Inn in Veduten oder St. Mathieu de Tréviers im Sommer,Aus Lavendel oder Charlottesville im verwilderten Virginia, das Poe in der Jugend beherbergte.Das war in etwa alles, was ich nach der Ausweisung wusste.Sonnig und prächtig sah sie aus wie nur die vergessene Episode in einer ErinnerungDie Mircea Ivănescu erzählte.So wie ich mir vor JahrenIn Hermannstadt genau am selben OrtAn einem sonnigen Herbstmorgen, der Blaga an Zürich erinnerte, sagte:„Dies hier gleicht einem Ort oder einem Geisteszustand in einer großen und alten befestigten europäischen Stadt, einer Burg, wie man sie in der Erinnerung sieht.“Jetzt ist die unmögliche Erinnerung von damals für mich GegenwartUnd die Gegenwart von damals unerreichbare Erinnerung.Dieser Gedanke war der eigentliche Inhalt meines Traumes mit Mutter und Weinen in Mitteleuropa.Zugleich war ich mir stets der scharfen und guten Luft dort bewusst.Ich sagte mir: Sieh mal an, hier denke ich nicht an die LuftSie ist einfach daWährend ich sie dort, im Traum von der jenseitigen Welt, ständig spüre.(1987)In Hermannstadt, in meiner Kindheit, bevor sie zu einerBanalen Jugend wurde, zur Hälfte wild, zur Hälfte literarischWie auch ich mir einredete, eine gehabt zu haben, als ich Monsieur Teste lasFuhr ich oft mit der Straßenbahn Kirschen kaufen.Schmerzlich klar fiel mir das ein, als ich wieder,Allerdings später, die Briefe las, die Radu Stanca aus Hermannstadt geschickt hatte.Zu der Zeit, als auch er die Kirschenbahn benützte –– als ich später in Wien die Bahn wiederfand mit Kirschenan den Ohren, war es zu spät –Und ich stellte die merkwürdige Verbindung her– eine jener Verbindungen, die unser Leben zerstören, indem sie ihm Sinn geben –Zwischen dieser vergessenen Begebenheit und dem folgenden Vers, den ich geschrieben habe:„Wie doch, natürlich im SommerDicke Kirschen hingen an den NervenUnd meinen Weg ausleuchteten.“Das sagte ich dann dem Kritiker Ion Negoiţescu, und der sagteEs sei ziemlich interessant, und das mit einer immer trauriger werdenden UngläubigkeitSooft wir uns sahen, in derselben Stadt oder sonstwo.Ich weiß noch nicht, was wichtiger ist, das, was man erlebt und was nicht istOder das, von dem man spät erfährt, dass es das eigentlich gewesen ist.(1984)Für Alexandra und ihren anmutigen Vetter HaroldBoumy ist der Name eines HauskaninchensHingebungsvoll gehegt und gepflegt in dem Frankreich nach de GaulleDessen ruhiges Ende in einer Pariser VorstadtKurz nach der Revolution in RumänienRecht viel Unruhe und bleierne Tränen in blauen Augen hervorgerufen hat.Ich habe es auf dem Fußboden der Junggesellenwohnung persönlich kennengelernt.Es hustete häufig, nickte unerwartet ein, näherte sich den SchuhenUnd sein Schnurrbärtchen bebte, als wäre es an den Stiefel des Siegers geratenEs wurde nicht beachtet. Sie gaben ihm KörnerSie riefen es beim Vorvornamen – nur den kanntenEin Dutzend Verwandte und Freunde.Es tat nur Gutes, das Böse war ihm fremdZu einer Zeit, als so gut wie alle Erwachsenen sich mit PolitikUnd der Wiederherstellung Europas beschäftigten.Ich habe natürlich überhaupt keinen Grund, es als besonderen BotenBesonderer Ereignisse anzusehen.Ich hätte mit seinem fragilen Frauchen selbst in seiner AbwesenheitGeschlafen, während der Fernseher einsam in einer Ecke des Zimmers liefUnd der Diktator gestürzt wurde in einer Ecke des Kontinents.Ich habe ihn flüchtig kennengelernt und schulde ihm keine WürdigungDie mit seinem Namen verbundene Erinnerungen einschlösseIn Ermangelung der Unschuld bei dem TodDer mit meinen letzten Jahren in engerem Zusammenhang steht.Nach dem Hinscheiden des Kaninchens habe ich eines Sonntags Hermannstadt wiedergesehenNach sieben Jahren – wie es sich gehört für Leute wie mich.Da erschien Boumy vor mir und raunte mir zu:Ich war deine banale und von niemandem beachtete Abwesenheit hier.Ich habe nichts am Hut mit den verschiedenen Stufen des TodesDessen besondere Farben nur dem Dalai Lama bekannt sind.Ich kenne das Verfallsdatum der 80 Grundbegriffe nicht genauObwohl ich tot und begraben bin zwischen dem Institut von Frankreich und demIslamischen Maidan.Und du, was machst du denn hier?Nichts. Ich stehe da und wache über das Verschwinden des Kaninchens Boumy.(1990)