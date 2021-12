Große literarische Klasse, der Lyrik in epischer Form! Dennoch ein Vorwurf an den Hermannstädter, Hurezeanu! Er muss das Leid der deportierten Nachbarn, deren Nachkommen gekannt haben. Nach 1990, bis heute, war er auch Politiker, in einer gewichtigen Position, als Außenminister Rumäniens. Während dieser Tätigkeit war er auch Herr der Archive des Außenministeriums nach 1946, als Rückführungen von Russland-Deportierten in die Sowjetzone, danach DDR stattfanden. Dies in Kenntnis der rum. Botschaft (Berlin). Ich bat ihn, persönlich, diese Archive freizugeben, denn die Nachkommen der Deportierten brauchen die! Antwort: ausweichende diplomatische Floskeln! Eine Schande, Nachbar Hurezeanu!