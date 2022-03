21. März 2022

Ausstellung mit Programm im Haus des Deutschen Ostens

Die Ausstellung „Fremd : Vertraut. Kronstadt : Hermannstadt. Zwei Städte in Siebenbürgen, fotografiert von Jürgen van Buer“ ist bis zum 8. April von Montag bis Freitag (werktags), 10.00 bis 20.00 Uhr, im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, in München zu sehen. Am Donnerstag, dem 24. März, werden zwei Veranstaltungen im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung geboten.





Ab sofort können Sie die Ausstellung auch im Internet besuchen. Die virtuelle Version der Ausstellung „Fremd : Vertraut. Kronstadt : Hermannstadt. Zwei Städte in Siebenbürgen“ (Realisierung: Oliver Balazs, Berlin) finden Sie unter



Eine Einführung in die Ausstellung bietet der „Talk in der Ausstellung“ mit Lilia Antipow und dem Kurator der Ausstellung, Josef Balazs, zu sehen auf YouTube unter



Um 12.00 Uhr findet in den Räumen der Ausstellung eine Führung mit dem Kurator der Ausstellung, Josef Balazs (Nürnberg), statt. Um 19.00 Uhr erwartet Sie ein Ereignis besonderer Art. Die rumänische Schriftstellerin Ioana Pârvulescu (Bukarest) wird aus ihrem Roman „Wo die Hunde in drei Sprachen bellen" (2021) lesen. Die gebürtige Kronstädterin Ioana Pârvulescu ist Professorin für neue Literatur an der Universität Bukarest. 2013 und 2018 wurde sie mit dem Literaturpreis der EU ausgezeichnet. „Wo die Hunde in drei Sprachen bellen" spielt im multiethnischen Universum eines Hauses in der Kronstädter Johannisgasse und lässt uns dieses aus der Sicht der kleinen Ana miterleben. Es ist der erste Roman der Autorin, der auf Deutsch erscheint. Die Lesung wird von Josef Balazs moderiert.

