29. Juli 2022

Ausschreibung: Georg Dehio-Kulturpreis 2023

Der Georg Dehio-Kulturpreis wird im Herbst 2023 zum elften Mal verliehen. Das Deutsche Kulturforum östliches Europa in Potsdam nimmt Kandidatenvorschläge bis zum 31. Oktober 2022 an. Mit dieser von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien dotierten Auszeichnung würdigt das Deutsche Kulturforum östliches Europa besondere Leistungen in der Erforschung, Bewahrung und Präsentation von Zeugnissen des gemeinsamen kulturellen Erbes in Regionen des östlichen Europa, in denen Deutsche gelebt haben oder heute noch leben, sowie herausragendes Engagement für gegenseitiges Verständnis und interkulturellen Dialog.





Kandidaten für den Georg Dehio-Kulturpreis können von einschlägigen Einrichtungen und Einzelpersonen im In- und Ausland vorgeschlagen werden. Eigenbewerbungen sind nicht zulässig. Bitte fügen Sie den Vorschlägen folgende Unterlagen jeweils in achtfacher Ausführung bei: Begründung des Vorschlags; biographische Angaben; aussagekräftige Unterlagen; wenn möglich Anschrift und Rufnummer des/der Vorgeschlagenen.



Kandidatenvorschläge können bis zum 31. Oktober 2022 eingesandt werden an: Deutsches Kulturforum östliches Europa, Berliner Straße 135 | Haus K 1, 14467 Potsdam, E-Mail: deutsches[ät]kulturforum.info; Fax: (0331) 20098-50.



Über die Vergabe des Preises entscheidet eine unabhängige, international zusammengesetzte Jury mit Vertretern aus Wissenschaft, Kultur, Denkmalpflege und Medien. Die Entscheidung der Jury wird im Fall der Absage nicht begründet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die feierliche Preisverleihung findet im Herbst 2023 statt.



Weitere Informationen zum Georg Dehio-Kulturpreis und den früheren Preisträgern sind zu finden auf www.kulturforum.info . Kontakt: Dr. Klaus Harer, Dr. Martin Pabst, Deutsches Kulturforum östliches Europa, Berliner Straße 135 | Haus K1, 14467 Potsdam, Telefon: (0331) 20098-0, E-Mail: deutsches[ät]kulturforum.info.

