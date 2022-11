3. November 2022

„Henkelkunst“ in Wiesbaden

Claudia Buschnig, Susanne Specht und Pomona Zipser zeigen vom 4. November bis 9. Dezember „Henkelkunst“ in der Galerie Hafemann, Oranienstraße 48, 65185 Wiesbaden.

Der Henkel dient der Handhabe eines Gebrauchsgegenstandes. Er markiert die Möglichkeit anzupacken. Henkel in der Kunst sind dagegen eher metaphorisch zu verstehen, als Angebote im Werk es zu erfassen. Selbst in Fällen, in denen Henkel konkret in ihrer Form in Erscheinung treten, dienen sie keinem praktischen Zweck. Ausstellungseröffnung ist am Freitag, 4. November, von 19.00 bis 21.00 Uhr. Die Galerie ist Donnerstag und Freitag von 14.00 bis 18.00 Uhr und nach Vereinbarung, Telefon: (01 76) 22 70 61 72, geöffnet.

Schlagwörter: Ausstellung, Kunst, Zipser, Wiesbaden

