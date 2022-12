6. Dezember 2022

Spielfilm „Fetzenleben“ von Alexander Tuschinski im Wettbewerb der Filmschau Baden-Württemberg

Am Sonntag, den 11. Dezember, läuft um 12 Uhr mittags der mehrfach international preisgekrönte Spielfilm „Fetzenleben“ in den Innenstadtkinos von Stuttgart. Die Vorführung findet im Wettbewerb der Filmschau Baden-Württemberg statt. Regisseur sowie Darsteller werden anwesend sein. Gedreht wurde der Film in Paris und in Stuttgart. Beide Eltern von Regisseur Alexander Tuschinski sind in Schäßburg geboren und besuchten die Allgemeinschule sowie das Gymnasium auf der Bergschule. 1983 wanderten sie nach Deutschland aus, wo 1988 Alexander auf die Welt kam.

Spielfilm „Fetzenleben“. Bildquelle: Alexander Tuschinski „Fetzenleben“ hat eine Laufzeit von 165 Minuten. In einer wilden Mischung aus dramatischen sowie anarchistisch-lustigen Szenen zeigt der Film die Geschichte einer Beziehung, die in Paris zerbricht. Zwischenmenschliches Auf und Ab, Affären und Verführung sind ein Hauptthema. Daneben ist die Sehnsucht nach einem freien Leben abseits von spießigen Konventionen ein weiteres, wichtiges Motiv.



In den Hauptrollen spielen Theresa Mußmacher und Aron Keleta, beide bekannt von Stuttgarter Theaterbühnen. Aron Keleta wurde auf dem Oregon Independent Film Festival 2022 bereits für sein Schauspiel in Fetzenleben als „Bester Schauspieler“ ausgezeichnet. In Nebenrollen tauchen zudem zahlreiche weitere bekannte deutsche und internationale Theater- und Filmschauspieler auf.



Regie und Kamera führte der mehr als 30-fach international preisgekrönte Stuttgarter Filmemacher Alexander Tuschinski. Für Fetzenleben erhielt er auf dem Independent Filmmakers Showcase in Hollywood den Preis als Bester Regisseur. Er zeichnet zudem für die Filmmusik sowie die Romanvorlage verantwortlich, auf welcher der Film lose basiert. Das Oregon Independent Film Festival schrieb, „Fetzenleben" mische Tuschinskis „Talent für ‚Woody-Allen-artige' Komödien mit ernstem Drama". Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=MVVp9L67h1w . Weitere Informationen zum Regisseur finden sich unter: www.alexander-tuschinski.de . Auf der Filmschau Baden-Württemberg laufen Produktionen des Jahres 2021 und 2022, die einen Bezug zum Bundesland haben. Kartenbestellung sowie weitere Informationen auf der Internetseite der Filmschau Baden-Württemberg: http://www.filmschaubw.de

Schlagwörter: Film, Stuttgart, Kino, Tuschinski, Wettbewerb

