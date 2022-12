Einladung zum Online-Presseabend: Interviews richtig führen

Sie haben ein interessantes Thema im Kopf und wissen sogar, wer Ihnen ­etwas dazu sagen kann? Sie wollen Zeitzeugen interviewen, Persönlichkeiten vorstellen oder Expertise zu einem Sachgebiet einholen, wissen aber noch nicht so recht, wie Sie das praktisch angehen sollen? Dann ist die Online-Schulung am 12. Januar 2023 genau das Richtige für Sie. Zusammen mit der Redaktion der Siebenbürgischen Zeitung organisiert das Bundeskulturreferat des Verbandes der Siebenbürger Sachsen eine Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Interviews richtig führen“.

Ella Schindler, Redakteurin beim Verlag Nürnberger Presse, wird bei der Online-Schulung erklären, wie Interviews noch besser gelingen. Foto: Michael Matejka

Jemandem gegenüberzusitzen, der eine spannende Geschichte zu erzählen hat oder gerne sein Wissen mit anderen teilt, ist häufig ein Genuss. Doch wie macht man das Gespräch für einen Artikel in der Siebenbürgischen Zeitung, im HOG-Blatt oder auf der Webseite fruchtbar? Ella Schindler kann uns bei der Online-Schulung einige Tipps geben: Seit 2006 ist die studierte Sozialpädagogin Redakteurin beim Verlag Nürnberger Presse, seit zwei Jahren ist sie dort auch für die Volontärsausbildung zuständig. Geboren wurde Ella Schindler in der Ukraine. Als sie 16 Jahre alt war, reiste ihre russlanddeutsche Familie in die Bundesrepublik aus. In ihrer Arbeit, aber auch in ihrem ehrenamtlichen Engagement ist ihr insbesondere die Förderung der Vielfalt in den Redaktionen ein großes Anliegen.Bei der Online-Schulung wird Ella Schindler uns erklären, was für ein gelungenes Interview alles zu berücksichtigen ist. Von der Vorbereitung der Fragen über die praktische Durchführung bis hin zu einigen rechtlichen Aspekten soll der Bogen gespannt werden. Für Fragen der Teilnehmenden wird natürlich ebenfalls Zeit sein.Die Schulung findet am Donnerstag, den 12. Januar 2023 um 18.30 Uhr über die Plattform Zoom statt. Für die Teilnahme benötigen Sie eine stabile Internetverbindung, einen PC, ein Tablet oder ein Smartphone sowie einen Audioausgang (Lautsprecher oder Kopfhörer) und – wenn Sie sich selbst zu Wort melden wollen – ein Mikrofon und gegebenenfalls eine Kamera.Ihre Anmeldung senden Sie bitte bis zum 10. Januar an folgende E-Mail-Adresse: kulturreferat [ät] siebenbuerger.de. Einen Tag vor dem Termin schicken wir Ihnen dann den entsprechenden Zoom-Link zu. Die Schulung wird vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert. Es handelt sich um die letzte Veranstaltung einer dreiteiligen Reihe von Online-Presseabenden, die die Siebenbürgischen Zeitung und das Kulturreferat 2022 begonnen haben. Interessenten können sich gerne schon einmal vormerken, dass das nächste Presseseminar in Präsenz vom 24. bis 26. März in Leitershofen bei Augsburg stattfinden wird.

Dagmar Seck