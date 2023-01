Schlossverein gibt Broschüren über siebenbürgische Orte heraus

Kürzlich ist mit „Agnetheln“ das achte Heft aus der Reihe der vom Siebenbürgischen Kulturzentrum „Schloss Horneck“ herausgegebenen Informationsbroschüren über siebenbürgische Orte erschienen, deren Namen einzelne Räume auf Schloss Horneck zieren.

Bislang erschienene Informationsbroschüren. Foto: Martina Handel

Ziel dieser reich bebilderten und von der Firma Kraus PrePrint in Landsberg am Lech sehr ansprechend gestalteten Broschüren ist es, Siebenbürgen, die Siebenbürger Sachsen und einzelne Ortschaften den Schlossbesuchern und anderen Interessierten bekannt zu machen, auch auf diese Weise Kenntnisse über die Kultur und Geschichte dieser Region zu verbreiten, und, nicht zuletzt, den großzügigen Spendenden die Möglichkeit zu geben, mitzuteilen, warum sie sich entschlossen haben, einen Raum im Schloss nach einem Ort zu benennen.Bislang sind folgende Broschüren erschienen: Agnetheln, Broos, Burzenland, Deutschmeister, Großau, Hermannstadt, Weinland, Zeiden (zwei Auflagen!). In Vorbereitung sind aufgrund eingegangener Spenden: Kronstadt (erscheint noch in diesem Jahr) und die im kommenden Halbjahr fertiggestellten Broschüren über Heltau, Großpold, Michelsberg, Klausenburg und Siebenbürgen.Was enthalten die Broschüren und wie entstehen sie? In einem ersten Teil werden Informationen über Siebenbürgen allgemein und über die Siebenbürger Sachsen im Besonderen geboten. Im zweiten Teil werden die ­jeweiligen Orte vorgestellt, deren Geschichte, herausragende Sehenswürdigkeiten, Sagen oder Legenden aus oder über die Ortschaft oder die Region, und schließlich kommen die Spenderinnen oder Spender zu Wort. Eine Karte hilft den Touristen bei der Lokalisierung. Erstellt werden die Texte in einer bewährten Zusammenarbeit von Konrad Gündisch mit Herta Daniel, den jeweiligen HOGs und den Spendenden. Zusammen werden Illustrationen ausgesucht, die dann Carmen Kraus ansprechend gestaltet, anregende Hinweise gibt und schließlich für den Druck vorbereitet.Die Broschüren sind alle im Büro des Schlossvereins gegen eine Spende erhältlich. Allen, die an diesem schönen Vorhaben mitarbeiten, durch Spenden, Texte, Bilder und Layout gilt mein herzlicher Dank, verbunden mit dem Wunsch, dass das Erscheinen vieler weiterer Broschüren ermöglicht wird.

Konrad Gündisch