Rumänisches Fernsehen berichtet über Tagung im Heiligenhof

Ende Oktober 2022 fand in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen die Tagung „Die Deutschen Rumäniens: Vergangenheit und Gegenwart der rumäniendeutschen Gruppen – Siedlungsgeschichte und Leidenserfahrungen“ statt.

Neben vielen interessierten Teilnehmern und hochkarätigen Referenten war auch ein Team der deutschen „Akzente“-Sendung des Rumänischen Fernsehens TVR dabei; entstanden ist ein 25-minütiger Beitrag, der am 12. Januar 2023 ausgestrahlt wurde und in der Mediathek von TVRplus abgerufen werden kann. Von Minute 12:40 bis 37:00 wird über das Rahmenprogramm und die Vorträge der Tagung berichtet. Gusti Binder, Studienleiter des Heiligenhofs, spricht in einem Interview über seine Wirkungsstätte und deren vielfältiges Veranstaltungsangebot, das thematisch an Südost- und Mitteleuropa ausgerichtet ist.