Siebenbürgische Zeitung lädt zum Presseseminar bei Augsburg ein

Das Pressereferentenseminar 2023 wird von Siebenbürgischer Zeitung (SbZ) und Bundeskulturreferat vom 24.-26. März im Diözesan-Exerzitienhaus St. Paulus in Leitershofen bei Augsburg veranstaltet. Es vermittelt ehrenamtlichen Pressereferenten und freien Mitarbeitern der SbZ Informationen, Kenntnisse und Fertigkeiten rund um Presse, Journalismus und Redaktionsarbeit.

Die Teilnehmer des Pressereferentenseminars 2019, vorne die Chefredakteure Beatrice Ungar (Hermannstädter Zeitung) und Siegbert Bruss (SbZ). Foto: Hans-Werner Schuster

In dem Wochenend-Seminar geben Impulsreferate Anregungen dazu, wie die einzelnen Beiträge und damit auch die Zeitung insgesamt besser gemacht werden. Chefredakteur Siegbert Bruss referiert über die aktuellen Herausforderungen der SbZ und die sich daraus ergebenden Aufgaben, so wie sie im Zeitungsteam wahrgenommen werden. In einem zweiten Referat stellt Bruss die Berichterstattung auf Siebenbuerger.de sowie die verschiedenen Projekte von Siebenbuerger.de, an denen auch die Pressereferenten praktisch mitwirken könnten, vor.In einem praktischen Übungsteil, den der Stellvertretende Chefredakteur Christian Schoger betreut, sollen die Seminarteilnehmer in Gruppenarbeit Berichte verfassen auf der Grundlage eines vor Ort geführten Gesprächs mit dem Vorsitzenden der Kreisgruppe Augsburg, Helmut Schwarz. SbZ-Redakteurin Doris Roth, Leiterin der Anzeigenabteilung, gibt in ihrem Seminarbeitrag Einblick in die Redaktionsarbeit. SbZ-Bildredakteur Detlef Schuller, Mitarbeiter der Anzeigenabteilung, informiert über Layout und Bildbearbeitung der Siebenbürgischen Zeitung 2023.Aus Siebenbürgen in doppelter Funktion zu Gast, nämlich als Redakteur der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien (ADZ) in Hermannstadt sowie als Programmleiter der Evangelischen Akademie Siebenbürgen, ist Roger Pârvu. Er referiert über „Die Rolle der deutschsprachigen Minderheitenpresse innerhalb der rumänischen Medienwelt“. Abgerundet wird das Presseseminar in Leitershofen nicht zuletzt durch den befruchtenden Erfahrungsaustausch beim geselligen Beisammensein.Pressereferenten und HOG-Blattmacher bitten wir, die Anmeldung bis 12. März ausgefüllt zu senden an: Verband der Siebenbürger Sachsen, Kulturreferat, Karlstraße 100, 80335 München, E-Mail: kulturreferat@siebenbuerger.de, Fax: (089) 236609-15. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen beschränkt. Die Unterkunft im Doppelzimmer und die Verpflegung sind kostenfrei, Reisekosten werden erstattet (DB 2. Klasse oder 0,25 €/km im Pkw). Einzelzimmerzuschlag: 10 Euro. Eine Förderung durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales ist beantragt. Anstelle eines Teilnehmerbeitrags bitten wir diesmal um eine Spende an den Verband – mehr Infos folgen.

CS