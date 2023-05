17. Mai 2023

„Eine Tracht Heimat!“ Aquarelle von Juliana Fabritius-Dancu beim Heimattag in Dinkelsbühl

Anlässlich des Heimattags 2023 präsentiert das Siebenbürgische Museum Gundelsheim in Zusammenarbeit mit dem Haus der Geschichte Dinkelsbühl und dem Kulturreferat des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland die originalen Aquarelle der berühmten und vielfach publizierten Trachtendarstellungen von Juliana Fabritius-Dancu (1930-1986) aus der Sammlung des Siebenbürgischen Museums. Die Eröffnung, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind, findet am Freitag, dem 26. Mai, um 18.30 Uhr im Haus der Geschichte Dinkelsbühl statt.

Juliana Fabritius-Dancu: Agnetheln. Konfirmandin im „Seggel“. Aquarell, 1975, Siebenbürgisches Museum Gundelsheim. Foto: © Siebenbürgisches Museum, Julia Koch Die Ausstellung findet während des Heimattags im Haus der Geschichte Dinkelsbühl statt. Sie wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Juliana Fabritius-Dancu: Urwegen. „Bursche und Bortenmädchen zum Kirchgang gerüstet“. Aquarell, 1975, Siebenbürgisches Museum Gundelsheim. Foto: © Siebenbürgisches Museum, Julia Koch Für diejenigen, die beim Heimattag nicht dabei sein können, wird die Ausstellung in erweiterter Form nochmals vom 14. Oktober 2023 bis 7. April 2024 im Siebenbürgischen Museum Gundelsheim gezeigt. Die Aquarelle entstanden Mitte der 1970er Jahre. Die Illustratorin und Volkskundlerin hat in ihnen die Vielfalt der siebenbürgisch-sächsischen Ortstrachten, ihre jeweiligen Besonderheiten und Unterschiede detailliert festgehalten. An den vielfältigen Trachten lässt sich aber auch die Zugehörigkeit nach innen, zu einer Gemeinschaft, in unverwechselbarer Formensprache ablesen.Die Ausstellung findet während des Heimattags im Haus der Geschichte Dinkelsbühl statt. Sie wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales.Für diejenigen, die beim Heimattag nicht dabei sein können, wird die Ausstellung in erweiterter Form nochmals vomim Siebenbürgischen Museum Gundelsheim gezeigt.

Schlagwörter: Heimattag 2023, Ausstellung, Trachten, Aquarelle

