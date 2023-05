„Die Karpaten und die weite Bergwelt“: Sommerliche Kulturtage vom 7. bis 9. Juli 2023 auf Schloss Horneck

om 7.-9. Juli sind die siebenbürgischen Karpaten und die weite Bergwelt Anlass für drei Sommerliche Kulturtage des Schlossvereins auf Schloss Horneck. Die festliche Eröffnung der zwei großen Themenwände „Siebenbürgische Karpaten“ im Treppenhaus des Schlosses wird zum Zentrum des Festes. Drumherum ranken sich eine Reihe von Vorträgen, Konzerten, eine Podiumsdiskussion rund um das Thema Karpaten und Bergwelt; abendliches freies Musizieren und Blaskapellenklänge auf der Terrasse. In Kooperation mit dem Siebenbürgischen Kulturwerk e.V. hat der Schlossverein unter dem Motto „Kultur-Genuss-Frohsinn“ ein buntes Festprogramm rund um die Bergwelt erstellt. Interessenten können sich bis 19. Juni zur ganzen Veranstaltung oder zu einzelnen Programmpunkten anmelden.

Die Fogarascher Karpatenkette vom Alt aus gesehen. Foto: Uwe Seidner

Nach der Begrüßung der Gäste amgeht es los mit einem Vortrag über „Die Karpaten und die Neckarlandschaft in der Malerei“ mitKulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum. Der Vortrag wird gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Abends können angemeldete Besucher im Garten der Gundelsheimer Gaststätte „Pavillon“, den Abend ausklingen lassen.Amwerden den Gästen, die das Schloss noch nicht kennen, schon morgens historische und bauliche Führungen mit Vorständen des Schlossvereins angeboten, danach eine Führung durch die siebenbürgische Musikgeschichte mit„Wilde Karpaten, Urwälder, Bären, Wanderhirten – Bedrohtes Naturjuwel?“, so heißt der vielversprechende Vortrag vonUnser Gast aus Deutsch-Weißkirch, ehemaliger Forstdirektor in Deutschland, Reiseleiter für den Bund Naturschutz, Kenner der Urwälder Rumäniens, ist jemand, der sich vor Ort für die Natur der Karpaten einsetzt.Es folgt die Festliche Eröffnung der Themenwände Karpaten und des „Karpatensteigs“, für die im Rahmen des Spendenprojekts „Siebenbürgen im Schlosshotel“ 67000 Euro gesammelt wurden. Die Renovierung des Treppenaufgangs im Schloss und zwei große Themenwände „Siebenbürgische Karpaten“ von je acht Meter Länge wurden damit finanziert. Spender des „Karpatensteigs“ und Mitwirkende der Themenwand werden geehrt. Musikalisch begleitet das Posaunenduo Kronstadt:undWeitere Spender für den „Karpatensteig mit Themenwand“ mit Namensnennung auf der Spendertafel im Treppenhaus ab 5000 Euro können bis Mitte Juni angemeldet werden.Eine kleine Ausstellung mit Bergausrüstung früher/jetzt, Büchern über die Karpaten und Jahrbücher der Sektion Karpaten organisiert vonundgibt es ab der Mittagszeit im Salon Alzen am Samstag zu sehen.Nach dem Mittagessen gibt es anlässlich des 20.Todestages von Ernst Irtel, der lange im Schloss gelebt hat, ein Musikalisches Gedenken an ihn, organisiert vonWeggefährten des Komponisten gestalten ein musikalisches Potpourri. Irtel-Lieder sind der Mittelpunkt des abwechslungsreichen Programms. Die bekannte Nürnberger SängerinDe Lidertrun,sind auftretende Künstler.berichtet kurz aus dem Leben Ernst Irtels.ein Neffe Irtels, moderiert durch die Irtel-Stunde.Was wäre ein Kulturtag im Schloss ohne? Natürlich ist er dabei, am Klavier, diesmal mit dem jungen Bariton. Sie bieten unter dem Titel „Wolkenhöhen – Tannenrauschen“ Lieder aus den Karpaten und aus der europäischen Bergwelt. Weiter führt uns der Weg „Von den Karpaten in die höchsten Berge der Welt“ mit einem Bildvortrag des Mediascher Bergsteigersdem ehemaligen Vorsitzenden der Sektion Karpaten des Alpenvereins. Er zeigt Bilder von seinen spektakulären Bergbesteigungen jenseits der Karpaten, aus fünf Kontinenten dieser Welt.Danach geht es musikalisch, dynamisch, heiter wieder „Hoch in die Berge“. Zwei Publikumslieblinge werden die Herzen verzaubern mit Berg-, Wander- und Jodelliedern. Sicher sind auch einige Lieder zum Mitsingen dabei.undsorgen mit ihren Pianistenundfür Stimmung.Abends gibt es für angemeldete Gäste Abendessen auf der Terrasse. Danach werden Instrumente ausgepackt zu Freiem Singen und Musizieren mit De Lidertrun,und hoffentlich noch vielen Sängern/innen und Instrumenten aus dem Publikum.folgt der Höhepunkt der Kulturtage. Im Festsaal gibt es vormittags eine zweistündigebeginnend mit einem musikalischen Auftakt der Lidertrun, gefolgt von einem kurzen Impulsvortrag „Die Karpaten im Spiegel der Zeit“ vonundSiebenbürgen-Reisen aus Hermannstadt. Danach bittetdie Gäste aufs Podium:Forstwirtschaft, LMU München;Forstdirektor i.R., Reiseleitung bei Bund Naturschutz;Sektion Karpaten des Deutschen Alpenvereins e.V.;Touristik, Hermannstadt;Design, Vorsitz des Deutschen Demokratischen Forums Klausenburg. Es wird diskutiert zu dem Thema „Die Karpaten – Naturparadies mit Zukunft?“Nach so viel interessantem Programm sorgt das „Original Karpatenblech“ für einen fröhlichen Ausklang auf der Terrasse von 12.00Uhr. Mici und Gegrilltes stillen den Hunger.den Anmeldebogen und eine Liste der Pensionen in Gundelsheim für die Sommerlichen Kulturtage finden Sie unter: www.schloss-horneck.de/kulturtage/ Buchen Sie wegen Hochsaison zeitnah und selbstständig über Booking.com oder über die Pensionsliste. Das Schlosshotel und die Verköstigung am Samstag im Schloss ist von Spendern des Karpatensteigs, Mitgliedern des Schlossvereins, Künstlern, Gästen aus Rumänien mit Vorbuchungsrecht ausgebucht.Wegen eingeschränkter Kapazität im Festsaal können wir nur mit Anmeldung Sitzplätze zu den Programmpunkten der Kulturtage garantieren. Bei ausgebuchtem Saal können unangemeldete Personen nicht in den Festsaal. Bitte melden Sie Ihre Teilnahme an dem Programm per E-Mail mit Anmeldebogen an info[ät]schloss-horneck.de an, einzelne Programmpunkte über Telefon: (0 62 69) 4 27 56 19 möglich.sind das Festprogramm mit „Original Karpatenblech“ mit Mittagsgrill am Sonntag auf der Terrasse des Schlosses ab 12 Uhr.der Stadt Gundelsheim stehen kostenlos zur Verfügung.Wir freuen uns auf gemeinsame Sommerliche Kulturtage und das rege Interesse daran!

Heidrun Negura