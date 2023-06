Neuauflage von Heinz Ackers „Zwei Leben und …“

Heinz Ackers Erfolgsbuch „Zwei Leben und …“, dessen erste Auflage vergriffen war, ist nun als revidierte Neuauflage im Verlag Bookmundo wieder erhältlich.

Das autobiographisch geprägte Buch nennt Acker eine „Familien- und Zeitgeschichte", in der er mit Entdeckerlust und spannend gemischten Erzählformen seinen beiden Leben nachgeht: einem ersten in der alten Heimat Siebenbürgen unter den Zwängen eines kommunistischen Regimes und einem zweiten im freien Westen. Darüber hinaus entwickelt Acker anhand der Familien-Saga ein faszinierendes Zeitbild Siebenbürgens über vier Jahrhunderte hinweg wie auch ein buntes Panorama der internationalen Kulturszene, die Acker als Orchesterdirigent durchreiste. Ein fesselnder, von viel Bildmaterial getragener Lesestoff.Mit dem Buch zeigt sich Heinz Acker (*1942), emeritierter Professor der Musikhochschule Mannheim und vielfach ausgezeichnet als Musiker, Pädagoge, Dirigent und Komponist, nun von einer anderen Seite: als kundig informierender und unterhaltsamer Erzähler. Das Buch „Zwei Leben und …" kann über den Verlag Bookmundo für 33 Euro erworben werden oder auch – zu gleichem Preis – über den Autor Heinz Acker in Heidelberg, Telefon: (06221) 808463, E-Mail: heinz.acker [ät] t-online.de.