Tag der offenen Tür zur Eröffnung der Gemäldegalerie des Siebenbürgischen Museums

Blick in einen Galeriesaal. Foto: © M. Lörz/Siebenbürgisches Museum

Das Siebenbürgische Museum in Gundelsheim widerspiegelt mit seinen rund 23.000 Ausstellungsobjekten, darunter ca. 400 Gemälde, die Geschichte einer europäischen Kulturregion, in der die Siebenbürger Sachsen über Jahrhunderte ihr Selbstverständnis im Kulturaustausch mit dem multiethnischen Umfeld ihres Siedlungsgebietes im heutigen Rumänien entfalten konnten. Es ist das größte und wichtigste Museum mit dieser thematischen Ausrichtung in Europa außerhalb der Grenzen Siebenbürgens und blickt auf eine fünfundfünfzigjährige Geschichte zurück. In seiner Entwicklung von einer Heimatstube zu einer von wissenschaftlicher Forschung getragenen, über die Grenzen der Region und des Landes wirkenden Einrichtung wird das Museum seit Jahrzehnten vom Bund gefördert und in seiner Ausrichtung auf die Zukunft begleitet.Die neue Galerie bietet auf rund 400 Quadratmetern einen augenfälligen Überblick über vier Jahrhunderte Kunstentfaltung (18.–21. Jahrhundert) und stellt die Werke siebenbürgischer Künstlerinnen und Künstler in die Zusammenhänge der europäischen Kunst- und Kulturgeschichte.