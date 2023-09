Ausstellung über Kirchenburgen in Nürnberg

Am 8. September wird in Nürnberg die Ausstellung „Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen – Ein europäisches Kulturerbe“ eröffnet. Drei Wochen lang wird die Wanderausstellung der Stiftung Kirchenburgen im Herzen der Altstadt zu sehen sein.

Die Wanderausstellung der Stiftung Kirchenburgen macht nach Stationen in Berlin, München, Bukarest, Helsinki, Salzburg und Wien nun auch in Nürnberg Halt.

Die Kirchenburgen in Siebenbürgen zeugen von einem besonderen Kapitel europäischer Geschichte und stehen stellvertretend für die lange, pluriethnisch geprägte Tradition dieses Landstriches. Als Teil des internationalen Kulturerbes bedürfen sie eines besonderen Schutzes. Ihr Erhalt ist jedoch nicht einfach. Die stark geschrumpften evangelisch-deutschen Gemeinden vor Ort sind kaum noch in der Lage, das kulturelle Erbe aus eigener Kraft zu erhalten. Neue Ideen und Konzepte sind nötig.Die Stiftung Kirchenburgen möchte mit ihrer Wanderausstellung über die Entstehung und die aktuelle Situation der Kirchenburgenlandschaft berichten. Gleichzeitig werden Perspektiven für den zukünftigen Erhalt aufgezeigt.Zur Eröffnung im Rathaus am Hauptmarkt 18 begrüßt am 8. September um 18.00 Uhr Stadtrat Werner Henning. Grußworte sprechen Oberbürgermeister Marcus König, Thomas Hacker, MdB, Bischof Reinhart Guib sowie Janette-Constanţa Carabașu, die leitende Konsulin des Generalkonsulats von Rumänien in München. Der Geschäftsführer der Stiftung Kirchenburgen, Philipp Harfmann, wird eine Einführung in die Ausstellung geben, welchebesucht werden kann. Der Eintritt ist kostenlos. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr.