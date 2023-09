Einladung zur Kulturreferententagung in Bad Kissingen: "Generationsübergreifende Veranstaltungen"

Vom 24. bis 26. November organisiert das Bundeskulturreferat des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. eine Tagung für Kulturreferentinnen und Kulturreferenten im Heiligenhof in Bad Kissingen. Das Thema lautet „Generationsübergreifende Veranstaltungen“.

Bei der letzten Kulturreferententagung 2021 in Gundelsheim waren noch Abstand und/oder Masken angesagt (diese Zeitung berichtete). Der Freude an der Zusammenkunft tat das keinen Abbruch. Foto: Annette Folkendt

Die Lebenswelten von Jung und Alt driften stärker auseinander als früher, darauf weisen Soziologen und Psychologen schon seit Jahren hin. Um dem entgegenzuwirken, braucht es Kommunikation, Empathie und gemeinsam verbrachte Zeit. Als Verband der Siebenbürger Sachsen sind wir bemüht, Raum für Begegnungen zu schaffen, die genau diesen intergenerationellen Dialog fördern. Wie können wir aber die Zusammenarbeit im Verein so gestalten, dass Jung und Alt Lust haben, sich einzubringen und gemeinsam anzupacken? Und wie müssen Veranstaltungen aussehen, damit alle Altersgruppen sich angesprochen und wohl fühlen?Das Miteinander unterschiedlicher Generationen und der Spaß aneinander gelingen in dem Maße, in dem wir einander besser kennenlernen. Im Seminar suchen wir daher Antwort auf unter anderem folgende Fragen: Wie sieht die Lebenswelt der Babyboomer aus und wie unterscheidet diese sich etwa von jener der Generation Z? Welche Merkmale und Bedürfnisse zeichnen die verschiedenen Generationen aus, wie ticken sie? Was sollte bei einem generationsübergreifenden Projekt unbedingt berücksichtigt werden? Dazu gibt es Erfolgsfaktoren und Praxistipps. Gemeinsam wollen wir erfolgreiche Projekte erarbeiten und präsentieren, so dass sich die Teilnehmenden am Ende der Tagung in der Lage fühlen, eine konkrete Maßnahme bei sich vor Ort durchzuführen.Die Schulung wird von Ursula Erb, einer Trainerin mit langjähriger Erfahrung im freiwilligen Engagement, durchgeführt. Die gelernte Baubiologin ist seit über 20 Jahren für Freiwilligenagenturen tätig, sei es als Referentin, Moderatorin, Gutachterin oder hauptamtliche Geschäftsstellenleiterin der Freiwilligenagentur Ingolstadt.Neben dem konkreten Schulungsthema wird natürlich auch Zeit sein, sich über die kulturelle Breitenarbeit in den Kreisgruppen ganz allgemein auszutauschen.Interessierte Kulturreferenten und andere Multiplikatoren bitten wir, ihre Anmeldung bis 6. November zu senden an: Verband der Siebenbürger Sachsen, Kulturreferat, Karlstraße 100, 80335 München, Mail: kulturreferat@siebenbuerger.de. Die Teilnehmerzahl ist auf 35 Personen beschränkt. Die Unterkunft im Doppelzimmer und die Verpflegung sind kostenfrei, Reisekosten werden erstattet (DB 2. Klasse oder 0,25 €/km im Pkw). Einzelzimmerzuschlag: 20 Euro. Die Tagung wird durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert. Anstelle eines Teilnehmerbeitrags bitten wir um eine Spende an den Verband – mehr Infos folgen nach Anmeldung.

Bundeskulturreferentin Dagmar Seck