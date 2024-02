Bundesjugendleitung tagte in München

Vom 26. bis 28. Januar versammelte sich die SJD-Bundesjugendleitung in München zur ersten Sitzung im Jahr 2024, die sich als wegweisend für Tradition, Tanz und Zukunftspläne erwies. Eines der Hauptthemen war die intensive Nachbesprechung des Volkstanzwettbewerbs (VTW) 2023. Mit einem kritischen Blick wurden Erfolge gefeiert und Verbesserungspotenziale identifiziert, um den Wettbewerb noch attraktiver und bedeutender zu gestalten.

Die Bundesjugendleitung beim Großen Siebenbürgerball. Foto: Tobias Krempels

Ein weiterer Punkt war der Rückblick auf den Tanzgruppen-Austausch, der vom 12. bis 14. Januar in Augsburg stattfand. Im Fokus stand auch das Vorbereitungsseminar, das vom 22. bis 24. März in Bad Überkingen stattfinden wird. Hier sollen siebenbürgische Tänze speziell für den Heimattag in Dinkelsbühl und für das Große Sachsentreffen in Hermannstadt erlernt werden, um die kulturelle Vielfalt bei diesem bedeutenden Ereignis zu bereichern. Bezüglich des Heimattags 2024 wurde unter anderem über das neue Design des Heimattag-Shirts abgestimmt und es wurde auf die Organisation der Tanzveranstaltung eingegangen. Besonders im Fokus stand das Große Sachsentreffen in Hermannstadt. Natalie Bertleff informierte die Bundesjugendleitung über den aktuellen Stand und die zu erwartenden Herausforderungen.Am Samstagabend krönte die Bundesjugendleitung ihren arbeitsreichen Tag mit einem besonderen Highlight: dem Großen Siebenbürgerball. Unter den Gästen befanden sich auch hochrangige Persönlichkeiten wie Peter Maffay und Prinzessin Astrid und Prinz Alexander von und zu Liechtenstein, die der Veranstaltung eine zusätzliche Bedeutung verliehen. Der Große Siebenbürgerball bot nicht nur eine Gelegenheit zum Feiern, sondern auch zum Netzwerken und Austauschen über die kulturelle Vielfalt und die gemeinsamen Werte. Es war eine Nacht voller Eleganz und Freude.Solche Zusammenkünfte stärken nicht nur die Beziehungen innerhalb der Bundesjugendleitung, sondern auch die Verbindung mit der breiteren Gemeinschaft. Die Gewinner des letzten Volkstanzwettbewerbs zeigten drei Tänze, die das Publikum begeisterten. Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Biberach bewies einmal mehr, warum sie den Volkstanzwettbewerb 2023 gewonnen hat.Am Sonntag hieß es dann nochmal für ein paar wenige Stunden an die Arbeit, um noch die letzten Punkte auf der Tagesordnung abzuhacken. Nachdem alles erledigt war, erklärte die Bundesjugendleiterin Natalie Bertleff die Sitzung um 11.30 Uhr für beendet.Insgesamt war es ein Wochenende voller Engagement, Begeisterung und Gemeinschaftssinn, dass die Bedeutung der Jugend für die Bewahrung und Weiterentwicklung kultureller Traditionen unterstrich.

Rhea Klein