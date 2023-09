Spannender Ferientag für Schulkinder auf Schloss Horneck

Die Stadt Gundelsheim rief Vereine und Firmen zur Beteiligung und Gestaltung eines Kinderferienprogramms auf und das Siebenbürgische Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. war sofort mit großem Engagement dabei. Unter dem Motto „Spiel und Spaß auf Schloss Horneck“ erstellten Martina Handel, Karin Rottmann und Arno Drotleff für die angemeldeten Kinder ein entsprechend spannendes und abwechslungsreiches Programm zusammen.

Gundelsheimer Kinder mit ihren Betreuerinnen und Betreuern im Rahmen des Ferienprogramms auf der Schlossterrasse. Foto: Anton Zuber

Am 22. August warteten 20 Kinder mit erwartungsvollen und neugierigen Augen vor der Pforte des Schlosses. Nach einer Begrüßung durch die genannten Betreuerinnen und Betreuer durften die Kinder bei hochsommerlichen Temperaturen zunächst auf der Schlossterrasse ein Eis genießen. Danach ging es bei 33 Grad Außentemperatur buchstäblich in die heiße Phase des Programms. Kindgerecht und humorvoll wurde eine Schlossbesichtigung durchgeführt.Ballspiele, Wurfspiele und Torwandschießen begeisterten die Kinder an den verschiedenen Stationen. Dann wurde es sehr spannend: Es ging hinauf unter das Dach des Schlosses, wo die seltene Art der Mausohrfledermäuse auf Schloss Horneck haust. Die Spuren der Fledermäuse wurden gesichtet und das leise Ziepen angehört. Die Kinder erfuhren, dass diese Mausohrfledermäuse unter besonderem Schutz stehen und dass man sie nicht vertreiben darf, da sie so selten sind. Danach ging es in den kühlen, mystischen Felsenkeller, natürlich nur so weit, dass der Schlossgeist nicht verärgert wurde. Zuallerletzt zeigte Arno Drotleff den interessierten Kindern die Maschinenhalle mit dem großen Heizwerk, eines der ältesten Heizwerke Deutschlands.Was wäre ein Schloss ohne Schatz und Schatztruhe? Das gab es natürlich auch. Bei Spaß und Spiel wurde der Schlüssel zu der besagten Schatztruhe gesucht. Der Schlüssel wurde gefunden, die Spannung stieg und die Augen der Kinder glänzten mindestens so, wie die der gefundenen Edelsteine. Die Kristallsteine aus dem Gundelsheimer Steinbruch fanden großes Interesse und Anklang bei den Kindern. Das Schlosshotel stellte zwischendrin und als Abschluss erfrischende Getränke zur Verfügung.Die Rasselbande ging nach so viel Abenteuer erfüllt und fröhlich nach Hause, die Betreuerinnen und Betreuer waren trotz der Anstrengung froh über diese gelungene angebotene Ferienfreizeitbetreuung, war es doch eine Premiere im Schloss. Aufgrund des positiven Feedbacks von Eltern, der Stadt und vom Vorstand des Schlossvereins hatte man die Gewissheit, einen positiven Beitrag zum Gelingen und zur Umsetzung des Kinderferienprogramms der Stadt Gundelsheim geleistet zu haben.

Karin Rottmann