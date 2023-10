ORDER 7161 von Marc Schroeder nominiert für Deutschen Fotobuchpreis 2023/24

Seit dem 2. Oktober steht es fest: Das inzwischen weithin bekannte und vielfach sowohl in Deutschland als auch in Rumänien vorgestellte Fotobuch zur Deportation der Rumäniendeutschen in die ehemalige Sowjetunion ORDER 7161 von Marc Schroeder ist für den Deutschen Fotobuchpreis in der Kategorie Dokumentarfotografie nominiert ( https://deutscherfotobuchpreis.de/nominierungen-fuer-den-deutschen-fotobuchpreis-2324/ ).

Am 23. November 2023 wird, so informiert die „Deutsche Gesellschaft für Photografie e.V.“, das Internationale Festival Fotografischer Bilder zum dritten Mal in Regensburg mit einer internationalen Hauptausstellung, einem dreitägigen Symposium, mehreren Partnerausstellungen und einem Rahmenprogramm eröffnet. Die Preisverleihung des Deutschen Fotobuchpreises am 25. November 2023 in der Städtischen Galerie Regensburg bildet einen weiteren Höhepunkt. Anschließend gehen alle ausgewählten Buchtitel auf eine einjährige Ausstellungstournee und werden auf ihrer Reise durch Europa und Asien unter anderem auf Buchmessen und Festivals einem internationalen Publikum präsentiert (siehe: https://www.dgph.de/aktuelles/internationales-festival-fotografischer-bilder-regensburg ).Nach der Nominierung für den Aperture Fotobuchpreis der Paris Photo im November 2022 ist diese Listung eine weitere großartige Anerkennung für das beharrlich über ein ganzes Jahrzehnt hinweg verfolgte Projekt des luxemburgischen Fotografen. Zugleich verbindet sich damit ein unschätzbar wichtiger Beitrag für die öffentliche Wahrnehmung dieses wenig bekannten Kapitels der europäischen Nachkriegsgeschichte.Als für die Region zuständige Kulturreferentin habe ich das Projekt über viele Jahre eng begleitet und mehrfach in Deutschland und Rumänien vorgestellt. Das anfangs als Dokumentations- und Ausstellungsprojekt konzipierte Vorhaben entwickelte sich schließlich zur hier prämierten Edition, die ich als Koautorin ebenfalls begleitet habe.

Dr. Heinke Fabritius

Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum