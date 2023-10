Mitgliederversammlung des Schlossvereins: Vorstand neu gewählt

Eingebettet in ein KulturWochenende fand am 7. Oktober die Mitgliederversammlung des Vereins Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. (SKSH e.V. oder Schlossverein) auf Schloss Horneck statt. Der Einladung des Vorstandes waren 72 Mitglieder gefolgt, die zusätzlich 29 Stimmvollmachten auf sich vereinigten. Somit waren mehr als 50 % der wahlberechtigten Stimmen anwesend und die Mitgliederversammlung konnte satzungsgemäß durchgeführt werden.

Anwesende Vorstände, vorne von links: Michael Konnerth, Dr. Heidrun Menning-Heidner, Sigrid Wannagat, Dr. Hans-Günter Zerwes, Heidrun Negura, Doris Wagner-Prica; hinten von links: Werner Gohn-Kreuz, Dr. Axel Froese, Dr. Horst Müller und Helge Krempels. Foto: Karl Untch

Nach der Begrüßung der Gäste und Ehrengäste im Festsaal durch den Vorsitzenden Helge Krempels und der Feststellung der Beschlussfähigkeit folgte der Tätigkeitsbericht des Vorstands. Dr. Axel Froese erinnerte an die Aufgaben des Vereins und die Rahmenbedingungen, die durch den Förderungszweck der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, ein Kultur- und Begegnungszentrum zu betreiben, definiert werden. Dazu kommt die Aufgabe, als Eigentümer das Schloss zu erhalten und zu bewirtschaften. Weiter berichtete Dr. Froese über die finanzielle Lage des Vereins. Große Herausforderungen für die nähere Zukunft sind notwendige, kostenintensive Reparaturen an Dach und Fassade, die der Vorstand sorgfältig planen wird und nur mit Hilfe der siebenbürgischen Gemeinschaft bewältigen kann. Um die Arbeit des Vereins effizienter zu organisieren, wurde die Kommunikation und Datenablage digitalisiert. Mit der Digitalisierung von ca. 10 000 Datensätzen wurden die Voraussetzung geschaffen, immer und auch aus der Ferne Zugriff auf wichtige Daten zu haben. Trotzdem ist eine verstärkte Präsenz vor Ort notwendig und es gilt in den nächsten ein bis zwei Jahren neues Personal – Hausmeister und Leitung des Sekretariats - zu finden. Erfreulicherweise kann der Verein auf eine stetig steigende Mitgliederzahl verweisen. Es wurde am gleichen Tag das zweihundertste Mitglied im Verein begrüßt. Der Beitrag von Dr. Hans-Günter Zerwes fokussierte sich auf Kulturveranstaltungen, Kulturprojekte, Veröffentlichungen, aber auch auf Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der letzten zwei Jahre und zukünftige Vorhaben in diesen Bereichen. Es folgte der Bericht des Schatzmeisters Dr. Horst Müller, danach trug Georg Henning den Bericht der Rechnungsprüfer vor. In der Aussprache wurde klärend auf Fragen eingegangen und Anregungen für zukünftige Schwerpunkte angesprochen. Helge Krempels dankte den ausscheidenden Vorständen für ihren engagierten Einsatz: Inge Hermann, Alfred Horst Deptner und Patrick Welther, die aus privaten Gründen ausscheiden; Fabian Kloos wegen Amtswechsel.Nach der Entlastung des alten Vorstands begann die Wahl des neuen Vorstands des Schlossvereins. Als Wahlleiter stellte Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch die Kandidaten-empfehlung des Findungsausschusses vor, denen sich keine weiteren Vorschläge aus den Reihen der Mitglieder anschlossen. Mit großer Mehrheit wurden zehn Vorstandsmitglieder gewählt: Hermann Depner, Dr. Axel Froese, Helge Krempels, Dr. Heidrun Menning-Heidner, Dr. Horst Müller, Heidrun Negura, Doris Wagner-Prica, Sigrid Wannagat, Dr. Ulrich Wien, Dr. Hans-Günter Zerwes. Gemäß Satzung wurden seitens des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. drei Vorstände ernannt: Rainer Lehni, Michael Konnerth, Werner Gohn-Kreuz und seitens der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland Natalie Bertleff.Einstimmig stimmte die Mitgliederversammlung der Verleihung der Ehrenmitgliedschaften an Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, Dr. Bernd Fabritius und Herta Daniel zu. Die ersten beiden wurden zu Ehrenvorsitzenden ernannt, da sie beide das Amt des Vorsitzenden des SKSH e.V. innehatten.In der anschließenden konstituierenden Sitzung des Vorstands wurde der geschäftsführende Vorstand, bestehend aus dem Vorsitzenden und seinen vier Stellvertretern gewählt. Auf eigenen Wunsch tritt Michael Konnerth nicht mehr als stellvertretender Vorsitzender an. Helge Krempels wurde als Vorsitzender im Amt bestätigt; Heidrun Negura, Dr. Axel Froese und Werner Gohn-Kreuz bleiben in ihren bisherigen Ämtern als stellvertretende Vorstände. Als neuer stellvertretender Vorsitzender wurde Dr. Hans-Günter Zerwes, als neue Schriftführerin Dr. Heidrun Menning-Heidner gewählt. Dr. Horst Müller wurde im Amt als Schatzmeister bestätigt.Ein besonderer Dank geht an alle Vorstandsmitglieder für ihre Bereitschaft sich in der neuen Amtszeit für die Belange des SKSH e.V. voller Elan einzusetzen. Die Mitglieder des Schlossvereins danken den zwei Ehrenvorsitzenden und dem Ehrenmitglied für ihre Bereitschaft das Gewicht ihrer Persönlichkeit für diesen Verein einzubringen und ihn damit zu beehren.

Helge Krempels