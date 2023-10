Vinete, fünf Liter Zuika und die nichteuklidische Geometrie: Siebenbürgen-Quiz als Buch erschienen

Vor einem Jahr berichtete die Siebenbürgische Zeitung darüber, dass Robert Keintzel zusammen mit seiner Frau Sina und seinem Vater Ákos die kostenlose Smartphone-App „Siebenbürgen-Quiz“ entwickelt hat (siehe Folge 19 vom 28. November 2022, Seite 8). Nun ist das Quiz auch als Buch erschienen und der Spaß geht munter auf Papier weiter.

Jedes der acht Themenfelder wird von einem kurzen Text und einer Illustration eingeleitet, die ein Blickfang sein und das Quiz spielerischer gestalten soll. Zu welchem Kapitel diese Figur gehört, ist nicht schwer zu erraten. Abbildungen: Robert Keintzel

Mögen die Kirchenburgen auf dem Umschlag auch fehlen, kommen die Sachsen im Quiz-Buch doch auf keinen Fall zu kurz.

Warum es dieses Quiz überhaupt gibt, wird auf dem Buchrücken erklärt: „Die Inhalte des Siebenbürgen-Quiz lassen dich in eine Geschichte eintauchen, die wenig bekannt ist und noch weniger erzählt wird. Es bietet wichtiges Wissen, das bei der Völkerverständigung unterstützen möchte. Wegen der verschiedensprachigen Ausführung ist ein internationaler Zugang möglich, um etwas über die Region Siebenbürgen zu lernen und ihre Kultur zu fördern und zu erhalten.“Ganz konkret soll das heißen, dass es das Quiz-Buch auch auf Englisch zu kaufen gibt und dass die Fragen sich nicht auf die Siebenbürger Sachsen beschränken, sondern genauso die Kultur, die Sprache und die Geschichte der Ungarn und Rumänen in Siebenbürgen behandeln. Während unsereins also mit Hermann Oberth, Erich Bergel und Paul Schuster (Wie viele Liter Zuika?) vertraut sein mag, ist der Lerneffekt unter Umständen hoch, wenn es beispielsweise um die Turnerin Ecaterina Szábo oder die Sängerin Sanda Ladoşi geht. Und Anschlussrecherchen sind ja wünschenswert, denn seien wir mal ehrlich: Wissen Sie, was János Bolyai mit der nichteuklidischen Geometrie eigentlich erforscht hat?Das Themenspektrum ist wahrlich groß, die 1129 Fragen verteilen sich auf acht Kategorien: Geografie, Flora und Fauna (172 Fragen), Wirtschaft und Wissenschaft (167), Geschichte (264), Gesellschaft (261), Sport (48), Kunst (91), Essen und Trinken (38), Religion und Sakralbauten (88).Sie sind laut Beschreibung in fünf aufsteigende Schwierigkeitsstufen unterteilt, wobei leider nicht ersichtlich ist, in welcher Stufe man sich gerade befindet. Dem Anspruch „für die ganze Familie“ wird das Quiz inhaltlich aber durchaus gerecht, denn Fragen über die Hauptzutat der Salată de vinete und Fragen über die rumänischen Erdgasvorkommen decken die unterschiedlichsten Interessensfelder und Kenntnisstände ab. Geschenkt wird einem aber kaum etwas, die Fragen haben es schnell in sich, das heißt: der Wissenszuwachs ist enorm.Etwas ärgerlich sind typografische Fehler und das lückenhafte Lektorat, das sich vor allem in den kurzen Einleitungstexten der acht Kapitel bemerkbar macht. Auch könnte man sich fragen, warum das Kapitel „Kunst“ nicht viel eher mit „Literatur und Musik“ betitelt wurde. Der Spaß an den Fragen wird durch diese Kritikpunkte jedoch nicht gemindert.Was auf den ersten Blick irritiert, stellt sich in der Praxis als äußerst zweckdienlich heraus: Das Buch ist auf seinen 599 Seiten durchgehend so aufgebaut, dass auf der rechten Buchseite stets vier Fragen stehen und dass man nur umzublättern braucht, um auf der Rückseite die vier Antworten zu finden. So kommt man immer schnell zur Lösung.Wie genau man das Buch nutzt, ob man es allein liest, sich zu zweit gegenseitig abfragt oder gar ein Spiel in der Gruppe daraus kreiert, bleibt der Kreativität eines jeden selbst überlassen. Wer es etwa auf dem Sofatisch ablegt, wird merken, wie gut es sich zwischendurch darin schmökern lässt und wie gerne Gäste darin blättern. Wer größere Ambitionen hegt, kann aber auch ein ganzes Kneipenquiz daraus zusammenstellen. Material wäre in jedem Fall genug vorhanden, um beim nächsten Treffen in der Familie, im Freundeskreis oder in der Kreisgruppe einige Spielrunden einzubauen.Die Möglichkeiten, mit einem Quiz niederschwelligen und unterhaltsamen Zugang zu Wissen zu bekommen, sind vielfältig. Anders als in der App sind die Fragen im Buch nach Themenfeldern sortiert, was eine gezielte Auswahl für den jeweiligen Zweck erlaubt. Wer zudem kein Android-Betriebssystem auf seinem Smartphone hat – was für die App aber nötig ist – oder allgemein nicht gerne Spiele auf dem Handy spielt, kommt nun mit dem Buch voll auf seine Kosten.Das Siebenbürgen-Quiz wurde im Eigenverlag herausgegeben und wird vom Distributor Nova MD in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrieben. Es ist wie jedes andere Buch über den stationären sowie den Online-Buchhandeln zu beziehen. Titel: „Das Siebenbürgen-Quiz: Mit über 1100 Fragen für die ganze Familie“, Preis: 29,95 Euro, ISBN: 978-3985958672. Englische Ausgabe: „The Transylvania Quiz: with over 1100 questions for the whole family“, ISBN: 978-3985958689. Als eBook (auf Englisch oder Deutsch) kostet das Buch 13,99 Euro.

Dagmar Seck