3. November 2023

„Nestroy“-Preis für Thomas Perle

Der renommierte österreichische Theaterpreis „Nestroy“ geht in der Kategorie „Bestes Stück“ in diesem Jahr an den Schriftsteller und Regisseur Thomas Perle, den Stadtschreiber der Kulturhauptstadt Temeswar 2023. Ausgezeichnet wird das Stück „karpatenflecken“, das Anfang April im Wiener Burgtheater Premiere hatte. Der Preis wird am 5. November im Rahmen der Nestroy-Gala im Volkstheater Wien verliehen.

Thomas Perle. Foto: Julia Grevenkamp Das Stück „karpatenflecken“ ist auf den ersten Blick eine Familiengeschichte. Porträtiert werden drei Generationen: Großmutter, Mutter, Tochter, die einer deutschen Minderheit angehören: den Zipsern in Oberwischau, deren Vorfahren sich im 18. Jahrhundert im Norden Rumäniens angesiedelt haben. Sie haben Nationalismus, Ausländerfeindlichkeit und Diskriminierung erfahren. Zugleich ist „karpatenflecken“ ein „souverän-polyphones Sprachkunstwerk, künstlich und organisch, poetisch und doch bodenständig zupackend“, so Karin Cerny, Mitglied der Nestroy-Jury.



Thomas Perle ist 1987 in Oberwischau geboren und 1991 mit seiner Familie nach Deutschland ausgesiedelt. Er kennt den Ort, dem er auf der Bühne ein zweites Leben schenkt. Banater Post



Schlagwörter: Literatur, Perle, Wien

