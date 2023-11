16. November 2023

Thomas Perle liest in München

Am Dienstag, 21. November, 19.00 Uhr, liest in der Programmreihe „Temeswarer Tage“ der Autor Thomas Perle im Haus des Deutschen Ostens (HDO), Am Lilienberg 5, 81669 München.





Thomas Perle residierte von Mai bis September als Stadtschreiber des Deutschen Kulturforums östliches Europa und anschließend als Dramatiker für das Deutsche Staatstheater Temeswar in der Europäischen Kulturhauptstadt 2023 – Temeswar.Auf seinem literarischen Blog hielt er regelmäßig seine Erlebnisse und Eindrücke fest. Für das Theater verfasste er ein Stück über einen antisemitischen Anschlag, 1938 verübt von der rechtsextremen nationalistischen Bewegung der Legionäre bei einem Konzert der jüdisch-bukowinischen Sängerin Sidy Thal.Diese Lesung ist ein Resümee seiner Zeit als Stadtschreiber der Kulturhauptstadt. Thomas Perle wurde 1987 in Oberwischau geboren und wuchs dreisprachig in Nürnberg auf. Sein künstlerisches Schaffen ist geprägt von den Themen Herkunft, Vielsprachigkeit und Pluralismus.

Schlagwörter: Lesung, München, Thomas Perle

