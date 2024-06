Aus dem Rheinland nach Siebenbürgen: Autorenlesung mit Lioba Werrelmann

Eine Krimi-Lesung habe es seines Wissens nach beim Heimattag noch nie gegeben, sagte Bundesvorsitzender Rainer Lehni in seiner kurzen Begrüßung am Pfingstsonntag, und darum freue er sich umso mehr, dass die Kölner Autorin Lioba Werrelmann nach Dinkelsbühl gekommen sei, um aus ihrem ersten Siebenbürgen-Krimi „Tod in Siebenbürgen“ zu lesen.

Lioba Werrelmann las aus ihrem Krimi „Tod in Siebenbürgen“. Foto: Gunter Roth

Das Buch ist 2023 erschienen und der Auftakt zu einer Reihe, deren zweiter Band im Oktober dieses Jahres in die Buchläden kommen soll, wie SbZ-Redakteurin Doris Roth einführend erläuterte. Lioba Werrelmann ist Journalistin und arbeitet als Redakteurin beim WDR, hauptsächlich aber ist sie Autorin und hat bisher sieben Bücher (unter anderem ein Sachbuch, einen Roman und zwei Krimis) veröffentlicht. Die historischen Romane, die sie unter dem Pseudonym Lilly Bernstein schreibt, haben besonders großen Erfolg beim Lesepublikum, was nicht verwundert – sind sie doch „bestens recherchierte Unterhaltungsliteratur“, so Doris Roth.Beim diesjährigen Heimattag stellte Lioba Werrelmann ihren Krimi „Tod in Siebenbürgen“ vor und las ausgewählte Passagen, die bei den leider nicht so zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern sehr gut ankamen, was die positiven Wortmeldungen nach der Lesung belegten. Warum sie als gebürtige Rheinländerin Krimis mit Schauplatz Siebenbürgen schreibt, erklärte die Autorin auch: Ihr Verlag habe ihr den Vorschlag gemacht, eine ganze Reihe zu konzipieren, und sie habe sich nach eingehender Recherche freudig auf das Thema eingelassen und sogar eine Reise in den Karpatenbogen unternommen, um Land und Leute kennenzulernen und dadurch die Geschichten noch authentischer gestalten zu können. Für alle Interessierten bestand die Möglichkeit, den Krimi zu erwerben, ihn von Lioba Werrelmann signieren zu lassen und mit der sympathischen und an allem Siebenbürgischen brennend interessierten Autorin persönlich ins Gespräch zu kommen. Die Spannung auf ihren zweiten Siebenbürgen-Krimi „Tödlicher Winter“ steigt.

dr