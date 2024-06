Präsident Klaus Johannis wurde von US-Denkfabrik Atlantic Council ausgezeichnet

Präsident Klaus Johannis wurde mit dem Distinguished Leadership Award des Atlantic Council ausgezeichnet. Foto: Rumänisches Präsidialamt (www.presidency.ro)

Der Verein, der namhafte Akteure aus Politik, Sicherheit und Wirtschaft zusammenbringt, verleiht jedes Jahr diesen Preis an Führungspersönlichkeiten mit großen Verdiensten um die Förderung transatlantischer Werte. Er nehme den Preis als Anerkennung der Führungsrolle an, die Rumänien in den letzten 20 Jahren in der NATO gespielt hat, zitiert die ADZ aus der Rede des Präsidenten. Rumänien und das rumänische Volk haben mutige und entschlossene Entscheidungen getroffen, um das demokratische Gefüge der Gesellschaft zu stärken, den transatlantischen Sicherheitsverpflichtungen gerecht zu werden und das Land zu einem Anker der strategischen Stabilität, des Wohlstands und des Fortschritts in einem immer noch unruhigen Teil Europas zu machen, sagte Klaus Johannis.