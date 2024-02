Das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck e.V. blickt auf 2023 zurück

Eigentum verpflichtet und ein Schloss macht viel Arbeit – beide Sprüche sind bekannt und stimmen, besonders letzterer, wenn ein Schloss 4650 m2, die Schlossanlage 7500 m2 misst und für die Bewirtschaftung zu wenig Personal da ist. Zusätzlich verursachen auch Kulturveranstaltungen und Kulturprojekte deutlich mehr Arbeit, wenn sie öffentlich sehr selektiv gefördert werden und kaum Geld für Kultur übrigbleibt. Trotz dieser Voraussetzungen gibt es einiges zu berichten aus der vielfältigen ehrenamtlichen Schlossarbeit des Jahres 2023.

Eigener Kran im Burggraben des Schlosses zum ehrenamtlichen Dachdeckereinsatz auf 30 m Höhe des Ehepaars Doris Wagner-Prica (im Vorstand) und Dusko Prica. Foto: Martina Handel

Die 2900 m2 große Dachfläche wurde vor ca. 50 Jahren hergestellt und ist in den nächsten zwei bis drei Jahren umfassend zu sanieren. Geschätzte Kosten der Dachdeckerfirma Prica hierfür sind ca. 1,5 Millionen Euro zuzüglich Planungskosten. Die immer wiederkehrenden Reparaturen wurden ehrenamtlich von der Firma Prica, über Doris Wagner-Prica, Vorstandsmitglied, und Dusko Prica (beide Firmeninhaber) ausgeführt. Danke!Nach Auszug des langjährigen Mieters, wurde das Haus 2023 saniert: Dämmung der innenliegenden Räume im Erdgeschoss, Streich- und Bodenbelagsarbeiten, neue Einbauküche, Arbeiten im Kellergeschoss, Ausbesserung der Außenfassade. Hartmut Gündisch, Dr. Axel Froese und Arno Drotleff haben den Umbau innerhalb weniger Monate ehrenamtlich geplant, beauftragt und fertiggestellt. Das Pförtnerhaus konnte danach zu einer höheren Miete vermietet werden. Die Investition des Schlossvereins von ca. 31500 Euro brutto ist in dreieinhalb Jahren amortisierbar.Die Abrechnung der Nebenkosten und die kaufmännische Verwaltung von 4650 m2 Fläche wurde an die „Haus und Grund Immobilien-verwaltung“ extern vergeben, um sicherzustellen, dass die Nebenkostenabrechnung professionell, für die Mieter beanstandungsfrei erfolgt; eine Zeitersparnis von ca. zwei Wochen reiner Arbeitszeit.Ehrenamtliche Helfer erledigten in einem Arbeitscamp im Jahr 2023 Schlossarbeiten, darunter die Sanierung der Ausfahrt aus dem Burggraben und die Räumung der Gänge neben der alten Heizungsanlage im Maschinenhaus. Sie entsorgten Schrott, räumten das Kohlelager, untersuchten Keller- und Dachräume der Maschinenhalle, reinigten die Elemente der alten Heizungsanlage, sortierten Geschirr und Besteck aus alten Beständen.Diebereitete 2022 einige Probleme, da die Kosten der Warmwasseraufbereitung nicht eindeutig zugeordnet werden konnten. Mit Fachfirmen wurde ein neues Wärmezähler- und Leitungskonzept entwickelt, das in 2024 umgesetzt wird, so dass für alle Mietparteien eine rechtssichere Abrechnung der Kosten erfolgen kann.Im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss von Schloss Horneck müssen die Bestandsfenster denkmalschutzgerecht saniert werden. Die Planungsarbeiten hierzu wurden in 2023 erstellt und die Restaurierung erfolgt in 2024-2025; geschätzte Kosten ca. 15000 Euro.Es kam 2023 zu fünf Fehlalarmen der Brandschutzmeldeanlage, verursacht durch Insekten, die sich in den Rauchmeldern eingenistet hatten. Jeder Feuerwehreinsatz kostet ca. 800 Euro. Nach einer Begehung der Anlage mit der Firma Bosch und Helge Krempels wurde beschlossen, redundante Rauchmelder einzubauen, die erst Alarm auslösen, wenn zwei Fehlersignale detektiert werden; Kosten hierfür betragen ca. 6000 Euro.Hilfe vor Ort für die alltägliche Immobilienbewirtschaftung musste organisiert werden. Arno Drotleff aus Gundelsheim übernahm diese Aufgabe ab November 2023. Im Büro wurde im Juli 2023 eine neue Sekretärin eingestellt, die leider kurz danach wieder verabschiedet wurde. Martina Handel, eigentlich im Ruhestand, hatte sich bereit erklärt, bis Juli 2024 dem Schlossverein weiterhin zur Seite zu stehen. Eine Neubesetzung des Büros hat 2024 Priorität. Die Digitalisierung der Vereinsdaten wurde 2023 weiter vorangetrieben, die neuen Vorstandsmitglieder wurden dafür intern geschult.Mit dem Hotelbetreiber, Schloss Horneck GmbH, hat der Schlossverein einen langjährigen, umsatzbezogenen Pachtvertrag abgeschlossen. Die Umsätze des Hotel­betriebes stiegen 2023 um ca. 10% ­gegenüber dem Vorjahr bei gleichzeitigem Anstieg der Hotelbewirtschaftungskosten. Diese Entwicklung entspricht der heutigen Wirtschaftslage.Über jede Kulturveranstaltung wurde in der Presse sehr ausführlich berichtet. Deswegen hier nur eine kurze Auflistung der Veranstaltungen 2023: ein KulturWochenende, Sommerliche Kulturtage (drei Tage), ein Maifest, ein KulturTag im Advent, Ferientag für Kinder, Tag des offenen Denkmals, viele Schlossführungen, viele Vorträge über den Verein in verschiedenen Gruppen: Dinkelsbühl, Landesverband Bayern.eine Mitgliederversammlung mit Wahlen, sechs wissenschaftliche Vorträge, zwei Vorträge über den Verein, eine Podiumsdiskussion mit sechs Experten, sieben professionelle Musikbeiträge, zwei große Blaskapellenauftritte, drei Tanzgruppenauftritte, zwei Ausstellungen im Flur, ca. dreißig Schlossführungen: baulich, historisch, über siebenbürgische Musikgeschichte, den Felsenkeller, die Maschinenhalle.zwei große informative Themenwände: „Siebenbürgische Karpaten“ im Schlosshotel wurden dank großzügiger Spenden und Ehrenamt erstellt.Festprogrammplanung, Festorganisation und Festbüro erfolgen ehrenamtlich, Saalmieten und Übernachtungen bezahlt der Schlossverein mit 5% Ermäßigung an das Hotel. Im Jahr 2023 wurden Veranstaltungen selektiv gefördert, insbesondere die Teilnahme von Referenten aus Siebenbürgen zu den Sommerlichen Kulturtagen. 2024 fällt diese öffentliche Förderung weg, so dass wir alleine auf private „Kulturpaten“ angewiesen sind. Der Schlossverein freut sich auf viele neue Aufgaben und deren Unterstützung im Jahr 2024!

Heidrun Negura