KulturWochenende auf Schloss Horneck: noch freie Plätze

Dersieht am 25. September folgendermaßen aus: Das Schlosshotel ist zum jetzigen Stand ausgebucht, Warteliste möglich. Im Hotel Lamm sind bis zum 30. September noch drei Zimmer über den Schlossverein reserviert. Weitere Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in dem 5 km nahen Bad Wimpfen: z. B. Hotel Fernblick, Osterbergstraße 16, Telefon: (0 70 63) 99 10; Hotel Rosengarten, Bad Wimpfen u. a., buchbar auch über booking.com. Beachten Sie auch unsere lokale Pensionsliste unter dem oben angegebenen Link. Einzelne Plätze sind noch frei zur Verköstigung im Schloss und im Festsaal zum Festprogramm für einzelne Programmpunkte. Anmeldung überall erforderlich.Der Schlossverein lädt zu einem interessanten KulturWochenende ein, bei dem am Freitag Brechts Bezug zur rumäniendeutschen Literatur, wunderbar interpretierte Brechtlieder, samstagvormittags Landler-Themen, samstagnachmittags das Thema Freiheit, mit Freiheitsliedern, siebenbürgische Gäste wie Martin Bottesch, Dr. Ramona Besoiu und abends Ricky Dandel mit Popmusik der Wende im Fokus stehen.

Der Schlossverein