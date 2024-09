„Aufbruch und Neubeginn“ Teil 2 - KulturWochenende auf Schloss Horneck

Das Thema „Aufbruch und Neubeginn“ hat in der Geschichte der Siebenbürger Sachsen immer wieder eine große Rolle gespielt. Nach dem erfolgreichen ersten Teil im März 2024 mit diesem Motto hat der Schlossverein einen zweiten Teil vom 25.-27. Oktober auf Schloss Horneck geplant. Weitere Zeiten des Aufbruchs und Neubeginns werden gestreift, beleuchtet und musikalisch untermalt. Die Teilnahme an dem KulturWochenende ist nur mit Anmeldung möglich. Details zur Anmeldung werden in diesem Artikel bekannt gegeben.

Bettina Ullrich und Claudia Hrbatsch mit Brechtliedern. Foto: Archiv Bettina Ullrich

1Kathi und Martin Scheiber, das landlerische Gesangsduo in Tracht. Foto: Archiv Katharina Scheiber

Karl Heinz Piringer mit Akkordeon. Foto: Jürgen Binder

begrüßt Helge Krempels, Vorsitzender des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V. (Schlossverein) Kooperations-partner und Gäste. Die Ausstellung im Flur vor dem Festsaal wird eröffnet. Karl und Martin Untch aus Mediasch beleuchten in ihrer Ausstellung eine Zeit, die jeder von uns kennt, die Ausreisezeit: „Vergangenheit, Erinnerungen, Zukunftsträume - alles in einer Kiste“Wir tauchen in die Werke Bertolt Brechts ein mit dem Vortrag: „Und nach uns wird kommen: nichts Nennenswertes - Hat er auch uns gemeint?“ von Georg Aescht über Bertolt Brechts Einfluss in der rumäniendeutschen Literatur und einem Folgegespräch zwischen Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen und Georg Aescht.„Und der Haifisch, der hat Zähne - Bertolt Brecht und seine Zeit“ – das beliebte, vielseitige Duo Bettina Ullrich, Gesang und Moderation & Claudia Hrbatsch am Klavier werden uns in die rebellischen, hervorragend interpretierten Brechtlieder entführen.werden morgens Schlossführungen angeboten:die geschichtliche Führung mit Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündischdie bauliche Führung mit Dr. Axel Froese. Im Festsaal geht es weiter:„Migration in Siebenbürgen ab 1900“ mit Prof. Dr. Andreas Ulrich Wien.„Gebetsbücher/Bibeln auf Schmugglerwegen nach Siebenbürgen im 17.-18. Jahrhundert“. Hon-Prof. Dr. Konrad Gündisch und Superintendent Wolfgang Rehner bauen den Kurzvortrag vom letzten KulturWochenende im März 24 aus. Es wird spannend!„Landlerische Lieder & Klänge“ mit Katharina & Martin Scheiber und Karl Heinz Piringer. Wir freuen uns auf alte und traditionelle Landlerlieder.Mittagessen mit Kaffee und Kuchen wird für Angemeldete im Schloss angeboten.begrüßt Helge Krempels im Festsaal zum Kulturnachmittag.„Pimpolino wandert aus - Abschied von Mediasch und Neubeginn in Nürtingen“, keinesfalls ein Kinderprogramm mit Buchautorin und Clown Ines Handel. Gekonnt humorvoll behandelt Ines Handel das Thema Auswanderung anhand von Briefen.Die Freiheit als Motivation der Aufbrüche ins Ungewisse wird zum Thema: Prof. Heinz Acker spielt eine Klavierimprovisation zum Thema „Freiheit“. Es folgt „Der Freiheitsgedanke als Ursprung des Aufbruchs in der Bibel“ mit Pfarrer Michael Gross„Die Gedanken sind frei“ bis „La Liberté“ - Aufbruchs- und Freiheitslieder mit Bettina Ullrich & Claudia Hrbatsch und Karl Heinz PiringerZwei Vorträge unserer Gäste aus Siebenbürgen zum Thema Neubeginn ab 1989 folgen:„Exodus und Neubeginn in Siebenbürgen nach 1989“ mit Martin Bottesch;„Gelebte Berufung“ – Buchvorstellung über den Pioniergeist einiger Personen nach der Wende in Siebenbürgen mit Dr. Ramona Besoiu.Nach einer Sektpause geht es dann zur Musik der Wende:„Wind of change“ - Pop & Rockmusik der Ausreisezeit und der Wende mit Ricky Dandel, dem Star unserer Jugend. Party Stimmung im Festsaal ist garantiert.Prof. Heinz Acker führt durch die siebenbürgische Musikgeschichte im Musiksalon Irtel.Andacht mit Pfarrer Michael Gross und Prof. Heinz Acker am Klavier. Änderungen im Festprogramm sind vorbehalten, Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.Diese Veranstaltung kann nur mit schriftlicher Anmeldung und zugesicherter Teilnahme besucht werden. Begrenzte Festsaalplätze erfordern eine Anmeldung auch für das Festprogramm. Mitglieder des Vereins mit Vorbuchungsrecht bis 10. September, ältere und gehbehinderte Personen, Künstler/Referenten, Förderer/ Kulturpaten des aktuellen Festes haben Vorrang bei der Übernachtung im Schloss. Zurzeit ist das Schlosshotel ausgebucht (Warteliste). Vom Verein sind Zimmer in fußläufigen Pensionen reserviert bis zum 30. September. Danach können Sie über öffentliche Plattformen Übernachtungen buchen.Unter folgendem Link können Sie sich anmelden und finden alle Details, u a. Festprogramm, Anmeldebogen, Kriterien: https://schloss-horneck.de/kuwe24-2/ . Im Büro unter (0 62 69) 4 27 56 19, bekommen Sie auf Wunsch die Anmeldepapiere zugeschickt. Die gesamte Organisation des Festes übernimmt der Schlossverein. Ohne Wissen des Vereins dürfen keine Betten im Schloss vergeben oder zur Verköstigung eingeladen werden. Falls Sie von uns keine Teilnahmebestätigung bekommen, werden Sie auf der Warteliste bis zu zwei Tagen vor der Veranstaltung weitergeführt und verständigt, sobald ein Platz frei wird. Danke! Wir danken für die Kooperation mit dem Schlossverein: dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. mit Mitteln des Bayrischen Ministeriums für Familie, Arbeit und Soziales und der Kulturreferentin für Siebenbürgen mit Mitteln der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Danke auch den Kulturpaten Dr. Ortrud und Dipl.-Ing Gerhard Graeser und Heinz Hugo Lahni, danke den ehrenamtlichen Helfern. Diese Veranstaltung wird rein ehrenamtlich durchgeführt. Wir freuen uns auf viele Gäste.

Heidrun Negura