Broschüre über Aussiedler und Vertriebene in Bayern

Wer sind eigentlich Aussiedler und Vertriebene? Woher kommen sie, und welche Geschichte haben sie? Mehr als 75 Jahre nach Flucht und Vertreibung wissen viele Menschen – vor allem in der jüngeren Generation – nur noch wenig darüber.

Auf dem Titelfoto ist eine Unterländer Tracht aus dem Egerland abgebildet, die im Gebiet um Falkenau, Elbogen und Karlsbad zu besonderen Anlässen getragen wurde. Deswegen wird sie auch Karlsbader Tracht genannt. Die „Goldhaube“ wurde erst zur Hochzeit überreicht und nur verheiratete Frauen trugen sie.

Um unter anderem solche Fragen zu beantworten, hat Sylvia Stierstorfer, die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, einen Informationsflyer entwickelt, der kein Wissen voraussetzt. Unter dem Titel „Aussiedler und Vertriebene: Woher sie kommen – was sie erlebt haben – ihre Zukunft in Bayern“ und mit einer völlig neu konzipierten Landkarte über die Heimatregionen der Vertriebenen und Aussiedler vermittelt die Broschüre viele Fakten und neue Eindrücke. Vor allem junge Menschen sollen so einen ersten Einstieg ins Thema erhalten und einen kompakten Überblick bekommen.Erhältlich ist der Flyer in der Geschäftsstelle der Beauftragten in München sowie online unter www.aussiedler-und-vertriebenenbeauftragte.bayern.de . Bestellungen richten Sie bitte per E-Mail an: aussiedler-und-vertriebenenbeauftragte[ät]stmas.bayern.de. Für weitere Nachfragen steht Ihnen das Büro der Aussiedlerbeauftragten in der Winzererstraße 9, 80627 München, unter der Telefonnummer (089) 1261-1006 gern zur Verfügung.