21. Januar 2025

Iris Wolff erhält Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung

Die siebenbürgische Schriftstellerin Iris Wolff erhält den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Wie der Deutschlandfunk meldete, erklärte der KAS-Vorsitzende Norbert Lammert in Berlin, die Romane der 1977 in Hermannstadt geborenen Autorin seien „Lichtblicke in die Zeitgeschichte und ein wegweisender Beitrag zur europäischen Erinnerungskultur“.

Iris Wolff bei einer Lesung in Stuttgart im Herbst 2024. Foto: Gabriel Holom In der Begründung der Jury heißt es, Wolff schildere „geschundene Biografien" unter dem Eindruck europäischer Geschichte, insbesondere aus der Erinnerungslandschaft verschiedener Regionen Rumäniens vor und nach dem Regime Nicolae Ceauşescus. Dass es durchweg um Fragen der Zugehörigkeit, um die Vielfalt von Sprachen und Religionen in Europa gehe, mache ihre Romane hochaktuell. Die Verleihung der mit 20.000 Euro dotierten Auszeichnung findet am 1. Juni in Weimar statt.

Schlagwörter: Iris Wolff, Auszeichnung, Literatur

