Neujahrsempfang des Bayerischen Ministerpräsidenten: 2 000 Gäste in der Münchner Residenz - siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft gut vertreten

m 10. Januar hat Ministerpräsident Dr. Markus Söder zum Neujahrsempfang in die Münchner Residenz geladen. Nach dem Defilee begrüßte der Ministerpräsident die geladenen Gäste aus allen Regionen Bayerns im Kaisersaal der Residenz. Im Anschluss fand der Neujahrsempfang in den Sälen der Residenz statt.

Siebenbürger Sachsen beim Jahresempfang des bayerischen Ministerpräsidenten, von links: Dr. Bernd Fabritius, Annette Folkendt, Karline Folkendt, Karin Baumüller-Söder, Dr. Markus Söder, Herta Daniel, Renate und Werner Kloos. Foto: privat

In seiner Rede sagte Söder: „Allen ein gutes neues Jahr 2025: Das Jahr startet traditionell mit einem echten Glückwunsch-Marathon beim Neujahrsempfang in der Residenz München mit 2000 Gästen. Das ist unser Dankeschön an Ehrenamt, Soziales, Kultur, Sport und Brauchtum. Heute stehen all diejenigen im Mittelpunkt, die sich das ganze Jahr über für andere einsetzen – ob als Helfer bei großen Katastrophen wie dem Hochwasser vom Sommer oder den vielen kleineren Herausforderungen des Lebens. Sie alle prägen unser Land durch Engagement und Zusammenhalt. Sie verbreiten Hoffnung, Mut und Optimismus. Das zeichnet Bayern aus.“Unter den Gästen waren auch Siebenbürger Sachsen wie der Präsident des Bundes der Vertriebenen (BdV) Dr. Bernd Fabritius. Der Ehrenvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland schrieb auf seiner Facebook-Seite: „Es war mir eine große Ehre, auf persönliche Einladung des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder als Präsident des BdV – Bund der Vertriebenen, gemeinsam mit der Ehrenvorsitzenden des Verbandes der Siebenbuerger Sachsen, Herta Daniel, dem Landesvorsitzenden in Bayern, Werner Kloos und weiteren natürlich in Tracht gekommenen Landsleuten unsere Gemeinschaft bei diesem festlichen Jahresauftakt zu vertreten. Viele gute Gespräche und das Wiedersehen mit Mitstreitern, Freunden und Kollegen machen den besonderen Reiz dieses schon traditionellen Jahresauftaktes in der festlichen Münchner Residenz aus.“Ebenfalls vor Ort war auch die Vorsitzende des Kreisverbands Nürnberg, Annette Folkendt, die ihre Eindrücke gegenüber der Redaktion nachfolgend schilderte: „Am Freitag, den 10. Januar, waren wir beim Jahresempfang des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder in die Residenz nach München eingeladen. Pünktlich um 17.00 Uhr trafen wir uns beim Eingang des Cuvilliés-Theater am Brunnenhof wie abgesprochen in unserer Tracht. Beim offiziellen Defilee wurde dieses Gruppenfoto auch gemacht (Handy Dr. B. Fabritius). Nach der Ansprache des Ministerpräsidenten wurde der Abend zum Netzwerken, Begrüßen und Händeschütteln genutzt. Über 2000 Gäste waren aus Wirtschaft, Sport, Kultur, Ehrenamtliche und Berufsverbände eingeladen und natürlich die Politiker aus dem Bayerischen Landtag. Wir haben uns alle wohlgefühlt. Ab und zu wollte jemand Genaueres über unsere Tracht erfahren. Somit konnte Dr. Bernd Fabritius über seinen neu erhaltenen Kirchenpelz aus Marktschelken berichten oder Karline Folkendt über ihr Heftel. Es fanden viele gute Gespräche mit unseren Banater Freunden statt, dazu gesellten sich Vertreter vom BdV und Dr. Petra Loibl, Beauftragte für Aussiedler und Vertriebene der Bayerischen Staatsregierung.“

CS