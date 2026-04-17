



17. April 2026

150. Geburtstag von Brâncuși: Jubiläumsausstellung in Bukarest mit neuen Jacobi-Arbeiten

Zum 150. Geburtstag des rumänischen Künstlers Constantin Brâncuși widmen sich mehrere Ausstellungen seinem Werk, wie etwa in der Nationalgalerie Berlin (20. März bis 9. August), im Museo dei Fori Imperiali – Mercati di Traiano in Rom (20. Februar bis 19. Juli) sowie im Nationalmuseum für zeitgenössische Kunst (MNAC) in Bukarest (19. Februar bis 10. Mai). In letzterer Ausstellung mit dem Titel „Boîte, Box, Brâncuși“ wird das künstlerische Schaffen von Brâncuși aus Perspektive der Gegenwartskunst beleuchtet. An dieser Schau beteiligt sich auch der 90-jährige rumäniendeutsche Künstler Peter Jacobi mit einem eigenen Beitrag.

Der emeritierte Pforzheimer Kunstprofessor, Träger des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreises 2003, setzt sich in seiner Arbeit mit Brâncușis „Endloser Säule“ auseinander. So sind in Bukarest vier digitale Collagen von Jacobi zu sehen: „Die endlose Kolumne“ (2026), „Modulare Säule“ (2026), „Perforierte Säule“ (2026), „Der Tisch des Schweigens“ (2026). Der Pforzheimer Kurier zitiert Jacobi („gilt als bedeutender Vertreter einer Kunst, die sich mit Erinnerung und Geschichte auseinandersetzt“) in einem Beitrag vom 14. März 2026 anlässlich der Jubiläumsausstellung mit der Aussage: „Von Constantin Brâncuși habe ich gelernt, anders zu denken, als es in der sozialistischen Kunstgeschichte üblich war.“

Schlagwörter: Brâncuși, Ausstellung, Kunst, Bukarest, Peter Jacobi

Bewerten: 3 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.