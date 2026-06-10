



10. Juni 2026

Bildband „Mühlbach und der Unterwald“: Buchpräsentation in Bukarest

Der Bildband „Mühlbach und der Unterwald“ wird am 11. Juni um 11.00 Uhr auf Einladung der Präsidenten der Rumänischen Akademie, Marius Andruh, in der Bibliothek der Rumänischen Akademie im Amphitheater Ion Heliade Rădulescu vorgestellt.

Neben dem Präsidenten der Akademie, Marius Andruh, und dem Generaldirektor der ehrwürdigen Einrichtung, Prof. Ing. Nicolae Noica, werden die Historiker und Kunsthistoriker Tereza Sinigalia, Ioan Opriş und Rudolf Gräf den Bildband vorstellen. Ein Grußwort wird auch Dechant Alfred Dahinten vom Kirchenbezirk Mühlbach sprechen.



Als der Verlag Wort und Welt 1997 den Bildband „Siebenbürgen im Flug“ der Öffentlichkeit vorstellte, war noch nicht abzusehen, dass sich die Idee, das Konzept, das Format und das Layout dieses Werks zu einer Reihe entwickeln würden, die einzelne Regionen auf dem Gebiet der sächsischen Siedlungen vorstellt. Dank der Luftaufnahmen wurde „Siebenbürgen im Flug“ zu einem Dokument von unvergleichlicher Lebendigkeit und Einprägsamkeit. Der Bildband „Mühlbach und der Unterwald“ setzt die Reihe fort, die „Siebenbürgen im Flug“, „Das Burzenland“, „Hermannstadt und das Alte Land“, „Das Repser und das Fogarascher Land“, „Einblicke ins Zwischenkokelgebiet“, „Schäßburg und die Große Kokel“, „Mediasch und das siebenbürgische Weinland“ und „Das Harbachtal, das Kaltbachtal und der Krautwinkel“ beinhaltet.



Mit dem neuen Bildband setzen die Autoren Georg Gerster (†) und Martin Rill die Darstellung des deutschen Kulturerbes in Siebenbürgen im gleichen Format und Umfang fort. Der Bildband lädt zu einem Rundgang durch den Unterwald ein, das westliche Siedlungsgebiet der Siebenbürger Sachsen, eine Region, deren Ortschaften, vertraut, bekannt oder mit Staunen zu entdecken sind. Die Reise führt uns in die Tiefe der Zeit in eine jahrhundertealte Landschaft entlang der Südkarpaten von Hamlesch bis Broos, die bis zur Türkenzeit in Blüte stand, aber seit dem 15. Jahrhundert mehr als alle sächsischen Gebiete gelitten hat. Im Unterwald entstanden etwa 30 Ortschaften, 12 davon lagen auf Königsboden, sechs waren Grundherrschaften, sechs wurden Wüstungen und andere sechs verloren ihren sächsischen Anteil.



Die wirtschaftliche Entwicklung erreichte um die Wende zum 14. Jahrhundert einen Höchststand. Es entstanden Sakralbauten, die gegen die Türkengefahr mit mächtigen Wehranlagen gesichert wurden: Dobring, Großpold, Hamlesch, Kelling, Petersdorf, Reußmarkt und Urwegen. Die reiche Ausstattung der Sakralbauten belegt die Leistungskraft und den Wohlstand der sächsischen Ortschaften, zu deren Mittelpunkt die Stadt Mühlbach geworden war.



Der Bildband „Mühlbach und der Unterwald“ führt uns nach Blutroth (Berghin), Broos (Orăştie), Bußd (Boz), Deutsch-Pien (Pianul de Jos), Dobring (Dobârca), Gergeschdorf (Ungurei), Gießhübel (Gusu), Großpold (Apoldu de Sus), Hamlesch (Amnaş), Kelling (Câlnic), Mühlbach (Sebeş), Petersdorf (Petreşti), Rätsch (Reciu), Reußmarkt (Miercurea Sibiului), Rumes (Romos), Törnen (Păuca), Urwegen (Gârbova) und Weingartskirchen (Vingard). Die Ortschaften werden nach einem einheitlichen und übersichtlichen Schema behandelt. Nach einer geografischen Betrachtung der Ortschaften in ihrer natürlichen Umgebung folgt eine historische Darstellung. Dem Ortsplan wird das entsprechende Luftbild gegenübergestellt. Der Text wird durch eine Gesamtansicht der Gemeinde illustriert. Darauf folgt eine Beschreibung der wichtigsten Gebäude, wie der Burg und der Kirche mit Orgel und Altar, des historischen Inventars, der Gemeinschaftsgebäude und repräsentativer Gehöfte, alles illustriert mit zahlreichen Abbildungen und begleitenden Erläuterungen. Das Ergebnis ist eine Monografie über die sächsische Landschaft entlang der Karpaten, die Geschichte, Architektur und Kulturgeschichte umfasst. 18 Orte mit ihren Kirchenburgen, architektonischen Besonderheiten, Ausstattung und kostbaren Kirchenschätzen werden ins Licht gerückt.



(Aus der Pressemitteilung der Bibliothek der Rumänischen Akademie) Neben dem Präsidenten der Akademie, Marius Andruh, und dem Generaldirektor der ehrwürdigen Einrichtung, Prof. Ing. Nicolae Noica, werden die Historiker und Kunsthistoriker Tereza Sinigalia, Ioan Opriş und Rudolf Gräf den Bildband vorstellen. Ein Grußwort wird auch Dechant Alfred Dahinten vom Kirchenbezirk Mühlbach sprechen.Als der Verlag Wort und Welt 1997 den Bildband „Siebenbürgen im Flug“ der Öffentlichkeit vorstellte, war noch nicht abzusehen, dass sich die Idee, das Konzept, das Format und das Layout dieses Werks zu einer Reihe entwickeln würden, die einzelne Regionen auf dem Gebiet der sächsischen Siedlungen vorstellt. Dank der Luftaufnahmen wurde „Siebenbürgen im Flug“ zu einem Dokument von unvergleichlicher Lebendigkeit und Einprägsamkeit. Der Bildband „Mühlbach und der Unterwald“ setzt die Reihe fort, die „Siebenbürgen im Flug“, „Das Burzenland“, „Hermannstadt und das Alte Land“, „Das Repser und das Fogarascher Land“, „Einblicke ins Zwischenkokelgebiet“, „Schäßburg und die Große Kokel“, „Mediasch und das siebenbürgische Weinland“ und „Das Harbachtal, das Kaltbachtal und der Krautwinkel“ beinhaltet.Mit dem neuen Bildband setzen die Autoren Georg Gerster (†) und Martin Rill die Darstellung des deutschen Kulturerbes in Siebenbürgen im gleichen Format und Umfang fort. Der Bildband lädt zu einem Rundgang durch den Unterwald ein, das westliche Siedlungsgebiet der Siebenbürger Sachsen, eine Region, deren Ortschaften, vertraut, bekannt oder mit Staunen zu entdecken sind. Die Reise führt uns in die Tiefe der Zeit in eine jahrhundertealte Landschaft entlang der Südkarpaten von Hamlesch bis Broos, die bis zur Türkenzeit in Blüte stand, aber seit dem 15. Jahrhundert mehr als alle sächsischen Gebiete gelitten hat. Im Unterwald entstanden etwa 30 Ortschaften, 12 davon lagen auf Königsboden, sechs waren Grundherrschaften, sechs wurden Wüstungen und andere sechs verloren ihren sächsischen Anteil.Die wirtschaftliche Entwicklung erreichte um die Wende zum 14. Jahrhundert einen Höchststand. Es entstanden Sakralbauten, die gegen die Türkengefahr mit mächtigen Wehranlagen gesichert wurden: Dobring, Großpold, Hamlesch, Kelling, Petersdorf, Reußmarkt und Urwegen. Die reiche Ausstattung der Sakralbauten belegt die Leistungskraft und den Wohlstand der sächsischen Ortschaften, zu deren Mittelpunkt die Stadt Mühlbach geworden war.Der Bildband „Mühlbach und der Unterwald“ führt uns nach Blutroth (Berghin), Broos (Orăştie), Bußd (Boz), Deutsch-Pien (Pianul de Jos), Dobring (Dobârca), Gergeschdorf (Ungurei), Gießhübel (Gusu), Großpold (Apoldu de Sus), Hamlesch (Amnaş), Kelling (Câlnic), Mühlbach (Sebeş), Petersdorf (Petreşti), Rätsch (Reciu), Reußmarkt (Miercurea Sibiului), Rumes (Romos), Törnen (Păuca), Urwegen (Gârbova) und Weingartskirchen (Vingard). Die Ortschaften werden nach einem einheitlichen und übersichtlichen Schema behandelt. Nach einer geografischen Betrachtung der Ortschaften in ihrer natürlichen Umgebung folgt eine historische Darstellung. Dem Ortsplan wird das entsprechende Luftbild gegenübergestellt. Der Text wird durch eine Gesamtansicht der Gemeinde illustriert. Darauf folgt eine Beschreibung der wichtigsten Gebäude, wie der Burg und der Kirche mit Orgel und Altar, des historischen Inventars, der Gemeinschaftsgebäude und repräsentativer Gehöfte, alles illustriert mit zahlreichen Abbildungen und begleitenden Erläuterungen. Das Ergebnis ist eine Monografie über die sächsische Landschaft entlang der Karpaten, die Geschichte, Architektur und Kulturgeschichte umfasst. 18 Orte mit ihren Kirchenburgen, architektonischen Besonderheiten, Ausstattung und kostbaren Kirchenschätzen werden ins Licht gerückt.(Aus der Pressemitteilung der Bibliothek der Rumänischen Akademie)

Schlagwörter: Unterwald, Bildband, Martin Rill, Buchpräsentation

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