



16. Juni 2026

Pomona Zipser in Hannover

Unter dem Titel „Einen Ort finden“ zeigt Pomona Zipser Skulpturen und Papierarbeiten in der Marktkirche Hannover, Hanns-Lilje-Platz 2, 30159 Hannover. Die Ausstellung läuft bis zum 5. August und ist Montag bis Freitag und Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Weitere Termine im Rahmenprogramm: Mittwoch, 17. Juni, 17.00 Uhr: Künstlerinnengespräch und Filmvorführung mit Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum, Gundelsheim; Sonntag, 12. Juli, 10.00 Uhr: Kunstgottesdienst mit Pastor Thorsten Nolting und Pastor Marc Blessing (Dialogpredigt); Mittwoch, 15. Juli, 17.00 Uhr: Rundgang und Künstlerinnengespräch mit Dorothea Schöne, Kunsthaus Dahlem, Berlin. Weitere Termine im Rahmenprogramm: Mittwoch,17.00 Uhr: Künstlerinnengespräch und Filmvorführung mit Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum, Gundelsheim; Sonntag,10.00 Uhr: Kunstgottesdienst mit Pastor Thorsten Nolting und Pastor Marc Blessing (Dialogpredigt); Mittwoch,17.00 Uhr: Rundgang und Künstlerinnengespräch mit Dorothea Schöne, Kunsthaus Dahlem, Berlin.

Schlagwörter: Pomona Zipser, Hannover, Ausstellung

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