1 • Melzer, Dietmar schrieb am 22.12.2019, 12:02 Uhr:

Der Lichtertbrauch in Siebenbürgen hat sich nach dem 2. Weltkrieg im Repser Ländchen/Haferland/Altland,Nösnerland/Bistritzer Gegend und in der Hermannstäder Gegend/Das Alte Land, Kronstadt im Burzenland, Kokelgebiet/Schäßburger Gegend/Kokelgebiet/Weinland, Unterwald/Mühlbächer Gegend, Reener Ländchen/Sächsisch Regen durchgesetzt. Aus Kronstadt hat sich dieser Brauch in ganz Siebenbürgen verbreitet. Ein evangelischer Pfarrer hatte diesen schönen Brauch aus Dänemark, um ca. 1830, nach Kronstadt im Burzenland mitgebracht und so hatte sich dieser schöne heidnische, evangelische Brauch in Siebenbürgen verbreitet und durchgesetzt. In Traun/Oberösterreich wird er, von unseren siebenbürgisch-sächsichen Landleuten jedes Jahr, wie er in Siebenbürgen war, vorgezeigt und gepflegt. DANKE, an Obmann Herr Dietmar Lindert