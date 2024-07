Brauchtum erleben in Großpold

Am 7. August ist Großpold (Apoldu de Sus) eine Reise wert. Ihr könnt Kultur und Tradition erleben, euch kulinarisch verwöhnen und den Tag gesellig ausklingen lassen.

Folgende Stationen gilt es zu entdecken:– Das Museum „Bei unserem Nachbarn in Großpold“ ist für alle von 16.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. In landlerischer Alltagstracht gekleidete Referenten führen durch die Räume und klären euch über das frühere Dorfleben und alte Handwerkskünste auf.– Der Kirchhof und die Kirche sind ebenfalls von 16.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. In diesem Zeitraum wird es zwei Orgelspiel-Darbietungen geben. Anhand von Schautafeln könnt ihr euch über die Kirchengeschichte informieren.– Der Weinbau hat in Großpold jahrhundertelange Tradition und auf den umliegenden Hängen werden heute wieder hochwertige Weine gekeltert. Um mehr über diese Handwerkskunst zu erfahren, könnt ihr euch zu einer Weinreise anmelden. Bei einer Führung durch den Weinberg gibt es nicht nur eine Kostprobe verschiedener Weine, sondern ihr könnt auch den nach traditionellem Rezept gebackenen Kugelhupf probieren. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und ein Eigenanteil von 15 Euro bei der Anmeldung zu entrichten. Diesen Programmpunkt könnt ihr nur besuchen, wenn ihr euch vorab bei Kerstin Glatz, E-Mail: kerstin-glatz[ät]web.de, oder telefonisch unter (0178) 3573765 anmeldet. Erst nach der Anmeldung wird euch die Location bekanntgegeben.– Zum Abschluss des Tages findet im Kultursaal ein Ball mit der „Combo Band“ statt. Einlass ist um 19.00 Uhr, es gibt keinen Kartenvorverkauf! Außerdem wird die siebenbürgisch-sächsische Tanzgruppe Augsburg traditionelle Tänze in Festtagstracht vorführen. Wir freuen uns auf euch!

HOG Großpold