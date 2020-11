Dass ein Theologieprofessor den Mitmenschen bei den verschiedensten Anlässen (Sachsentreffen, Besuche der Urzeln in Hermannstadt, Sitzungen, zufällige Begegnungen) so nah sein kann, hat mich an Dr. Hans Klein immer fasziniert. Seine entwaffnende Herzlichkeit und ungekünstelte Offenheit sind berührend und für mich ein Stück Heimat.



Dem sympathischen Geburtstagskind die besten Wünsche aus Nürnberg!