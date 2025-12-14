14. Dezember 2025
Deutsches Forum ehrt Martin Bottesch
Hermannstadt – Martin Bottesch hat für seine jahrzehntelangen Verdienste um die deutsche Minderheit in Rumänien die Goldene Ehrennadel des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) erhalten. DFDR-Vorsitzender Dr. Paul-Jürgen Porr überreichte dem ehemaligen Vorsitzenden des Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen am 14. November im Spiegelsaal des Forums in Hermannstadt die höchste Auszeichnung des DFDR. Die von Gerold Hermann gehaltene Laudatio wurde in der Hermannstädter Zeitung veröffentlicht.
Martin Bottesch, 1953 in Großpold in einer Landlerfamilie geboren, unterrichtete nach seinem Mathematik-Studium in Klausenburg erst in Mühlbach, danach bis Schuljahrsende 2023 am Brukenthal-Gymnasium in Hermannstadt. Er engagierte sich über Jahrzehnte in zahlreichen Institutionen für die siebenbürgische Gemeinschaft. Prägend sei seine Tätigkeit als Vorsitzender des Hermannstädter Forum (1998-2000) und des Siebenbürgenforums (2013 bis 2024); dabei habe er einen wichtigen Beitrag zu den Wahlerfolgen des Forums geleistet. Der Redner würdigte zudem die Verdienste von Bottesch um den deutschsprachigen Schulunterricht als Vorsitzender der Schulkommission des Siebenbürgenforums und des Landesforums. Bottesch engagierte sich überdies auch im Landeskonsistorium der Evangelischen Kirche A.B. Der Laudator hob ferner die dokumentarische Mitarbeit des Geehrten am 500-seitigen Bandes „Großpold – ein Dorf in Siebenbürgen“ hervor. Bottesch habe sich in seinem Einsatz stets als „absolut zuverlässig“ und „wohlüberlegt“ erwiesen, so Gerold Hermann.
Lesen Sie auch:
"Absolut zuverlässig und wohlüberlegt". Laudatio auf Martin Bottesch von Gerold Hermann, Hermannstädter Zeitung vom 21. November 2025
