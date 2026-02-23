23. Februar 2026
Siebenbürgische Zeitung online lesen. Verzicht auf Papierausgabe?
Die Siebenbürgische Zeitung (SbZ) erfreut sich großer Beliebtheit und wird von den Mitgliedern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. nicht nur auf Papier, sondern immer mehr auch online gelesen. Die Druckausgabe können Sie komfortabel als ePaper im Internetbrowser auf dem Desktop, Laptop, Tablet oder Smartphone lesen.
Bedingung ist, dass sich Mitglieder kostenlos als Benutzer auf Siebenbuerger.de registrieren und somit als Premium-Mitglied freigeschaltet werden. Sie können die aktuelle SbZ-Ausgabe unter der Adresse siebenbuerger.de/go/5U schon jeweils ab Donnerstag um 10.00 Uhr lesen, während die Deutsche Post die Zeitung in der Regel erst an einem Dienstag, dem Erscheinungstag der SbZ, ausliefert. Mit einem Klick auf „Komplette Ausgabe direkt im Browser als ePaper lesen“ oder auf „PDF-Version“ können Sie mittels einer Übersicht zwischen den Seiten blättern und diese gezielt auswählen.
Das Zeitungsarchiv (seit 1950) finden Sie unter siebenbuerger.de/go/24U.
Die Druck- und vor allem die Versandkosten sind in den letzten Jahren stark gestiegen. DHL erhöht die Zeitungsversandkosten jedes Jahr um zehn Prozent, was unseren Verband sehr belastet. Deshalb rufen wir jene Mitglieder auf, für die es sinnvoll und technisch machbar ist, auf den Versand der Papierausgabe zu verzichten und die Druckausgabe stattdessen online zu lesen. Bitte gegebenenfalls um kurze Mitteilung an die Mitgliederverwaltung, E-Mail: mitgliederverwaltung [ät] siebenbuerger.de, Telefon: (089) 236609-12. Auch Haushalte, die zwei Zeitungen erhalten und eines der beiden Exemplare entbehren können, werden gebeten, es uns mitzuteilen. Das sind kleine, aber effiziente Hilfestellungen.
Um seine Zukunft zu sichern, wirbt der Verband weiterhin auf allen Ebenen um Mitglieder. Zudem werden alle Landsleute und Freunde gebeten, unseren Verband mit Spenden, Schenkungen und Erbschaften zu unterstützen.
Hier können Sie sich, falls nicht schon geschehen, als Benutzer registrieren (Mitglieder des Verbandes kreuzen das Kästchen "Premium-Benutzer - nur für Mitglieder des Verbandes" an)
Die Siebenbürgische Zeitung komfortabel am Bildschirm lesen, SbZ Online vom 23. März 2023
Neuerungen im Zeitungsbereich der Webseite, SbZ Online vom 30. Januar 2022
Siebenbürgische Zeitung als E-Book, SbZ Online vom 12. Dezember 2015
