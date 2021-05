1 • Äschilos schrieb am 08.05.2021, 08:11 Uhr:

Dieser Artikel gehört eigentlich in die "Banater Post".

Und überhaupt: Nach dem zweiten Weltkrieg waren sich die Banater und die Siebenbürger näher gerückt und hatten weitgehend dasselbe Schicksal. Die Kulturschaffenden lernten sich kennen und schätzen.(Neuer Weg, Neue Banater Post, Karpatenrundschau, Volk und Kultur, Neue Literatur etc.)

Die ADZ führt heute diese Tradition in Rumänien fort.

Wie wäre es, wenn auch die Siebenbürgische Zeitung und die Banater Post mit ihren Landsmannschaften (Verbänden) fusionierten, da sich viele Menschen kennen und alle ähnliche Probleme bewegen? (Deportation,Restitution, Entschädigung etc.)