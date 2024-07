Wertvolle siebenbürgisch-sächsische Mundartlieder auf siebenbuerger.de hören

Logo der Rubrik „Hegt wird gesangen!“, gestaltet von Sieglinde Bottesch

Die neue Rubrik "Hegt wird gesangen" unter siebenbuerger.de/go/2L umfasst 150 Aufnahmen mit siebenbürgisch-sächsischen Mundartliedern.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte sammelte ich nicht nur auf Papier gedruckte oder handschriftlich notierte Lieder, sondern auch Tonaufnahmen. Die beiden Schallplatten des Schäßburger Kammerchors (1967, 1968) waren meine ersten Schätze. Sicher bin ich nicht die Einzige, die diese Platten in den Aussiedlungskisten nach Deutschland mitgebracht hat.In den 1970er bis 1990er Jahren sind in der Bundesrepublik neben Schallplatten (z. B. Kurt Martin Scheiner „Cantores Cibiniensis“ mit ehemaligen Brukenthalschülern) auch einige Musikkassetten (Compaktcasette, CC) erschienen.Die Einführung der CD (Compact Disc) in den 80er Jahren verdrängte die Schallplatte und Musikkassette. Die Klangqualität wurde besser (Stereo, Dolby-Rauschunterdrückung etc.). Zahlreiche CD-Aufnahmen von neu gegründeten Chören (z. B. Burgberger Chor, Heltauer Liedertafel, Honterus-Chor Drabenderhöhe, Mediascher Kammerchor, Reußmarkter Chor, Siebenbürgische Kantorei, Siebenbürger Vocalis Nürnberg, Stefan-Ludwig-Roth-Chor Setterich, Zenderscher Chor, Zieder Chor), Singgruppen (z. B. De Līdertrun, Sälwerfäddem Hermannstadt, Singkreis Kampestweinkel, Zeidner Gitarrentrio), Duos (z. B. Rosina Kasper und Maria Leprich, Ida und Hans Preidt, Waltraud Zoppelt und Hans Kraus u.a.) oder Solistinnen und Solisten (z. B. Hildegard Bergel-Boettcher, Jürgen aus Siebenbürgen) sind in den letzten Jahrzehnten mit sächsischen Volksliedern in Deutschland und Siebenbürgen erschienen. Auch die beiden Schallplatten des Schäßburger Kammerchors wurden inzwischen auf CDs gebrannt. Zu erwähnen ist auch Julius Henning (1926-2023), der bis ins hohe Alter unermüdlich und mit großer Sorgfalt und Begeisterung eine Reihe von sechs CDs herausgebracht hat, die auch etliche Kleinode der siebenbürgischen Liederdichtung enthalten. Nach der Herausgabe der Liedersammlung „E Liedchen hälft ängden – Alte und neue Lieder aus Siebenbürgen“ (Hgg. Angelika Meltzer und Rosemarie Chrestels, 2017, 2018, 2020, www.angelika-meltzer.de ) wurde ich mehrfach gefragt, ob es zum Buch auch CDs mit den Liedern gäbe. Damals musste ich erklären, dass es dafür mindestens 20 CDs bräuchte. Die neue Rubrik auf Siebenbuerger.de enthält jetzt schon einen beachtlichen Teil der Titel aus der Liedersammlung.Inzwischen gehören aber auch die CDs der Vergangenheit an. Viele Haushalte besitzen gar keinen CD-Player mehr. Neue digitale Technologien revolutionieren die Art und Weise, wie Musik aufgenommen und wiedergegeben werden kann.Günther Melzer, Webmaster von Siebenbuerger.de, hat nun rund 150 Aufnahmen mit gesungenen Mundartliedern zum Anhören aufbereitet und bereitgestellt. Die Aufnahmen sind nach Liedanfängen in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Einige Lieder sind mehrfach enthalten, da sie in verschiedenen Ortsmundarten oder Formationen aufgenommen wurden. So ist z. B. „Af deser Ierd“ in fünf verschiedenen Aufnahmen und Ortsmundarten zu hören. In vielen Fällen kann jedoch die Ortsmundart nicht genau bestimmt werden. Da öfter auch in einem Umgangssächsisch mit Hermannstädter, Schäßburger oder Mediascher Grundlage gesungen wird, habe ich dann die Ortsmundart allgemein als „Umgangssächsisch“ benannt. Lobenswert sei erwähnt, dass einige Gruppen und Chöre ihre Ortsmundarten pflegen und zu ihrem Erhalt beitragen.Der Text des Mundartliedes erscheint nur einmal, und zwar in der Fassung des Dichters. Die Ortsangabe unter dem Text bezieht sich auf die Ortsmundart, in der das Lied notiert wurde. Deutsche Übertragungen und Noten sind in der Liedersammlung „E Liedchen hälft ängden“ enthalten. Monatlich wird je ein Mundartlied in der Siebenbürgischen Zeitung in der Rubrik „Hegt wird gesangen“ veröffentlicht.Herzlichen Dank allen Chorleitern, Herausgebern, Sängerinnen und Sängern, die uns für diesen Zweck ihr Einverständnis für die Veröffentlichung der Lieder erteilt haben.Diese 150 Aufnahmen bilden einen Grundstock, der fortlaufend ergänzt werden kann. Wenn Sie Aufnahmen auf Schallplatten, Musikkassetten, CDs oder eigene Aufnahmen mit Liedern in siebenbürgisch-sächsischer Mundart besitzen, kontaktieren Sie mich bitte unter Telefon (01 78) 7 19 01 41 oder E-Mail: meltzerangelika [ät] web.de. Nennen Sie bitte – falls bekannt – den Autor des Textes und der Melodie, die Ortsmundart, in der gesungen wird, Chor oder Sänger, das Jahr der Aufnahme.Es ist nun immer mehr Aufgabe der jüngeren Generation, unsere Mundartlieder – die meisten sind Kunstlieder, deren Autoren wir kennen, die im Laufe der Zeit ins Volksgut eingegangen sind – zu pflegen und zu erhalten. Diese Lieder sind ein lebendiges Zeugnis vergangener Zeiten unserer inzwischen weit verstreuten Volksgruppe. Sie erzählen viel über die Geschichte, Bräuche und Lebensweise unserer Vorfahren. Indem wir diese Lieder singen, bewahren wir unser kulturelles Erbe und halten den siebenbürgisch-sächsischen Dialekt lebendig.Leider werden einige der älteren Landsleuten, die die neuen Medien nicht benützen, von diesem Onlineangebot nicht direkt profitieren können. Sicher sind aber Ihre Kinder oder Enkelkinder bereit, Ihnen über ihre Smartphones, Tablets oder Notebooks Ihre Wunschlieder zu Gehör zu bringen. Sprechen Sie sie ruhig an. Bei dieser Gelegenheit lernen auch die Jüngeren möglicherweise das eine oder andere Lied kennen und lieben. Das könnte zu einem generationenübergreifenden Singen führen. Viel Vergnügen! Alle Lieder und Texte sind unter siebenbuerger.de/go/2L zu finden.

Angelika Meltzer