Hegt wird gesangen!: Det Klieblat (Das Kleeblatt)

Dieses „zarte Liebeslied“, wie es Pfarrer Klaus Nösner (1934-2021) im Leserecho der Siebenbürgischen Zeitung vom 31. Oktober 2011, S. 15, bezeichnete, ist vermutlich nur in wenigen Gemeinden bekannt gewesen. Sehr gerne erinnere ich mich an die 80-jährige Gertrud Roth (Trudi) aus Nürnberg (Nadesch), die mir nach dem Erscheinen der 1. Auflage der Liedersammlung „E Liedchen hälft ängden – Alte und neue Lieder aus Siebenbürgen“ ganz glücklich berichtete: „Gestern hat mich meine Cousine aus Cleveland angerufen und sich für die Liedersammlung bedankt. Am Telefon haben wir alle Strophen von Det Klieblat gesungen: sie die erste und ich die zweite Stimme. Wir haben uns in unsere Jugendzeit zurückversetzt gefühlt und waren zu Tränen gerührt.“

In der zweiten und dritten Strophe ist Ihnen sicher der Buchstabe ġ aufgefallen (schlåġ, loġt) Er steht für den stimmhaften Reibelaut (Frikativ) zu g, z.B. schlaġ (schlug), Woġen (Wagen), zuġġ (zog), draġ (trug), lueġen (lagen). Bei der Artikulation wird eine Engstelle gebildet, die die ausströmende Luft verwirbelt und den Reibelaut erzeugt. In der Hochsprache gibt es diesen Laut nicht mehr.



In „derzá“ zeigt das á lediglich an, dass die Betonung auf der zweiten Silbe liegt.



Hören Sie das Lied „Ech fånd e Blämchen (Det Klieblat)“ mit dem Chor „Siebenbürger Vocalis“ Nürnberg unter der Leitung von Wilhelm Stirner unter



