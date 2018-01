Bereits zum zweiten Mal fand der Neujahrsempfang des Landesverbandes der Siebenbürger Sachsen statt und das, wie auch im Jahr zuvor, im stilvollen Ambiente des Schlosses Traun, das nicht nur kulturell das ganze Jahr über Kulturbegeisterten ein interessantes Programm anbietet, sondern auch für Feste aller Art einen würdigen Rahmen gibt.

Illustre Gäste erwiesen den Siebenbürger Sachsen beim Neujahrsempfang des Landesverbandes Oberösterreich im Schloss Traun die Ehre, von links: Vizepräsidentin des Forum Volkskultur, Christine Huber mit Gatten Klaus Huber, Präsident des Stelzhamerbund in OÖ., und der Leiter der Abteilung Volkskultur des Landes OÖ., Dr. Alexander Jalkotzy (Foto: Ingrid Schuller), Ehrenbundesobmann HR Pfr. Mag. Volker Petri mit Kons. Dr. Fritz Frank, daneben Landes- und Bundesobmann Konsulent Manfred Schuller (beide Fotos: DI Franz Peter Seiler); das Ehepaar Karl und Helga König musizierte (Foto: Ingrid Schuller). Bildcollage: Detlef Schuller

Landesobmann Konsulent Manfred Schuller konnte am 10. Jänner zahlreiche Ehrengäste begrüßen, angefangen vom Bürgermeister der Stadt Traun, Ing. Rudolf Scharinger, der als Hausherr des Schlosses Traun Grußworte an die Gäste richtete. Weiters folgten der Einladung des Landesverbandes der Vizebürgermeister von Traun, Peter Aichmayr, die Vizepräsidentin des Forum Volkskultur in OÖ., Christine Huber mit ihrem Gatten Klaus Huber, welche sich ebenfalls mit Grußworten an die Gäste wandte. Sie begrüßte den Landesverband als 25. Mitglied im Forum Volkskultur, dem dieser seit 2017 angehört, und dankte für die kulturelle Arbeit der Siebenbürger Sachsen, für die Pflege des Brauchtums und den Erhalt der Traditionen.Landesobmann Kons. Manfred Schuller durfte zudem den Leiter des Referates Volkskultur des Landes OÖ, Dr. Alexander Jalkotzy, begrüßen, ebenso Pfarrer Johann Pitters, der als Vertretung des Superintendenten Dr. Gerold Lehner kam, und den Vizebürgermeister der Marktgemeinde Altmünster, Franz Spiesberger. Von der Landsmannschaft der Donauschwaben kamen gleich zwei Vertreter, vom Evang. Bildungswerk OÖ. Frau Mag. Renate Bauinger. Dass sich dazu die Obmänner und Obfrauen der Siebenbürgischen Vereine in Oberösterreich einfanden samt ihren Funktionären, Freunden und Förderer der unserer siebenbürgischen Gemeinschaft bestätigt, wie wichtig solche Veranstaltungen sind, um sich gemeinsam auf ein neues Jahr einzustimmen, Pläne zu schmieden und auch das abgelaufene Vereinsjahr Revue passieren zu lassen. Dies machte Landesobmann Konsulent Manfred Schuller mit einer beeindruckenden Bilderschau, welche die vielen Aktivitäten und Feste in den Nachbarschaften aufzeigte. Höhepunkt im abgelaufenen Jahr war sicher das Sachsentreffen in Hermannstadt, dem viele Landsleute beiwohnten.Der Abend klang in gemütlicher Atmosphäre aus. Ein Dankeschön an die Nachbarschaft Traun für die Initiative, den Neujahrsempfang im Schloss abhalten zu können, sowie an das Ehepaar Karl und Helga König für die musikalische Umrahmung.

Ingrid Schuller