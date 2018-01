27. Januar 2018 Druckansicht | Empfehlen

Einladung zum 108. Siebenbürger Ball in Wien

Die Vereine der Siebenbürger Sachsen Wien, Niederösterreich und Burgenland, die Sudetendeutsche Landsmannschaft, der Schwabenverein Wien laden herzlich zum gemeinsamen Ball ein am Samstag, den 17. Februar, im Arcotel Wimberger, Neubaugürtel 34-36, in Wien. Heuer findet der 108. Siebenbürger Ball in Wien bzw. der 16. Ball der Heimat des Verbandes der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich (VLÖ)statt.



Einlass ist ab 17.00 Uhr, Beginn um 18.00 Uhr. Ballende um 24.00 Uhr. Auf dem Programm steht ein Trachteneinzug sowie als Pauseneinlage Magie und Zauberei. Um Abendkleidung bzw. Tracht wird ersucht. Parkgarage und Zimmer im Hause sind vorhanden.



Eintrittspreise: im Vorverkauf inkl. Platzreservierung 33 Euro Trachten, Jugendliche, Studenten und Militär inkl. Platzreservierung 28 Euro, an der Abendkasse 40 Euro.



Vorverkauf und Platzreservierungen ab 9. Januar beim Vereinssekretariat: 1030 Steingasse 25, Telefon und Fax: (00 43) (1)7 14 18 03; Dienstag und Donnerstag von 11.00 bis 13.00 Uhr und nach telefonischer Kontaktaufnahme; E-Mail: wien[ät]7buerger.at.

