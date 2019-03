Kinderfasching in Traun

Am 3. Februar ging es im kunterbunt geschmückten Gemeindesaal der Evang. Pfarrgemeinde Traun wieder rund. Die Siebenbürger Nachbarschaft und die Evangelische Pfarrgemeinde Traun haben zum Kinderfasching eingeladen und zahlreiche Kinder, Eltern und Großeltern sind der Einladung gefolgt.

Die Madels der Kindertanzgruppe mit ihren Leiterinnen Irmi und Andrea. Foto: Dieter Hofmann

Unsere bewährten „Animateurinnen” Gaby, Andrea und Irmi tanzten, hüpften und sangen mit den Kindern einen ganzen Nachmittag lang zu DJ Didi`s Musik. Eine Minidisco in einem exklusiven Ferienclub ist nichts dagegen. Die Mini- und Kindergarde Traun erfreute die Gäste auch heuer mit ihrer Einlage, das Zauber- und Jonglier-Duo „Staubzucker” verzauberte die kleinen Prinzessinnen, Piraten, Cowboys, Maienkäfer usw. mit ihren Künsten.Das Highlight des Nachmittages war aber wieder die Showeinlage der Siebenbürger Kindertanzgruppe Traun. Zum weltbekannten ABBA-Song Mamma mia aus dem gleichnamigen Film zeigten die Mädchen einen selbst choreographierten und mitreißenden Show-Tanz. Mit begeistertem Applaus und Rufen nach Zugabe wurden sie für ihre Darbietung belohnt. Belohnt wurden auch alle Kinder mit köstlichen Krapfen, die fleißige Frauen der Siebenbürger Nachbarschaft unter der Regie von Nachbarmutter Irene Kastner schon in der Früh gebacken haben. Am Ende des heiteren Nachmittages halfen viele Helfer, darunter auch einige Gäste, mit und räumten gemeinsam alle Tische, Dekorationen, Papierschlangen, etc. zusammen. Was bleibt, ist die Erinnerung an ein vergnügliches und buntes Fest voller Kinderlachen und fröhlichen Gesichtern. Was gibt es Schöneres?

Mag. Irmgard Hofmann